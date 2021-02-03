Забывчивость, потеря ориентации: ученые назвали первые признаки болезни Альцгеймера

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Профессор, доктор культурологических наук, психолог Андрей Зберовский перечислил ранние симптомы болезни Альцгеймера."Человек теряет координацию в пространстве, например, забывает, где находится какой-то магазин, в который он уже тридцать лет ходит. Ещё один сигнал, это когда люди начинают забывать слова или используют их не по назначению. Или когда человек произносит какое-то слово, а потом признаётся, что забыл, что именно оно означает. Это уже пропускать нельзя, надо срочно идти к доктору",— пояснил эксперт .Специалист также подчеркнул, что на неустойчивость психического здоровья может указывать социальная активность:"Когда близкий человек нас о чём-то расспрашивает, но потом забывает наши ответы, если он начинает постоянно переспрашивать и у вас впечатление, что он забыл ваш ответ, — то это может означать второй этап развития болезни Альцгеймера, когда человек перестаёт усваивать оперативные знания".Президент фонца "Альцрус", врач-биохимик Александра Щеткина порекомендовала не оставлять пациентов с деменцией в одиночестве, поскольку это чревато серьезными последствиями:"Принять эту болезнь очень сложно, потому что это наши близкие. Но важно понять, что какие-то вещи ваш близкий делает уже не так хорошо или совсем не может делать, даже если речь идёт о том, чтобы застегнуть пуговицы на куртке. В какой-то момент человек может забыть, как пользоваться ложкой, и начать есть руками. И надо это принимать, надо снизить свои ожидания".