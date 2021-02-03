Сифилис вернулся на фоне пандемии

В течение 2020 года многие ученые были сосредоточены на COVID-19. Однако все это время по Западной Австралии незаметно распространялась другая, более знакомая, инфекция. Это сифилис, инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), которую большинство людей в старину ассоциировали с романтическими поэтами.В марте 2020 года количество уведомлений о сифилисе увеличилось на 23% по сравнению с мартом 2019 года. По данным Совета штата Западной Австралии по СПИДу, количество мужчин, практикующих секс с мужчинами, увеличилось на 40%, а среди тех, кто идентифицирует себя как гетеросексуал, этот показатель увеличился более чем вдвое.По словам Джо Станишевски, руководителя практики в M Clinic, мужчины, практикующие секс с мужчинами, за последние 5-10 лет заболели сифилисом.«Но в последние год или два мы начали наблюдать рост численности среди других групп населения», - рассказывает Станишевски. «Мы видели, как болезнь распространилась из северного Квинсленда через север Австралии и вниз в Перт и Мандура».