Работу на свежем воздухе признали профилактикой рака

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Веская причина больше времени проводить на воздухе.Ученые сравнили риск развития рака молочной железы у женщин, работавших на улице и в помещении. Он оказался ниже у тех, кто во время работы проводит максимальное количество времени на воздухе.Рак молочной железы – самая распространенная злокачественная опухоль у женщин. Современные данные о факторах риска развития болезни не могут в полной мере объяснить увеличение распространенности этого заболевания.Витамин D и рак грудиВ новом исследовании ученых заинтересовала роль витамина D, который синтезируется в организме под действием солнечного света – с пищей и в биоактивных добавках мы его получаем в меньших количествах. Известно, что у него есть противоопухолевые свойства. Однако в последние годы люди все меньше находятся под солнечным светом.С одной стороны, они стараются реже находиться под прямыми лучами солнца, так как ультрафиолет – известный фактор риска рака кожи. В то же время мы все чаще используем компьютеры как для работы, так и для отдыха, поэтому много времени проводим в помещении. В связи с этим появилась гипотеза, что увеличение распространенности злокачественных опухолей, включая рак молочной железы, связанное с этими сравнительно новыми особенностями поведения.Гипотезу о роли солнечного света поддерживают исследования, которые показывают, что у женщин с низким уровнем витамина D в крови чаще развивается рак молочной железы.Как происходило исследованиеДля новой научной работы авторы выбрали показатель, который объективно показывает, как много времени женщины проводят вне помещения, под солнцем. Они ориентировались на информацию о том, где и как долго работали участницы исследования. Для этого ученые воспользовались данным датской системы гражданской регистрации. Они исходили из того, что в северных широтах люди наиболее активно производят витамин D на солнце с 10 часов утра до 15 часов дня.Исследование охватило более 38 тысячи женщин моложе 70 лет, у которых был обнаружен рак молочной железы. Ученые сравнили их трудовую историю с историей такого же количества женщин из контрольной группы.Солнце уменьшает риск рака грудиРиск рака молочной железы в возрасте старше 50 лет был на 11% ниже у группы женщин, которые суммарно получили наибольшее количество ультрафиолета. Длительная, не менее 20 лет, работа на свежем воздухе была связана с уменьшением риска развития рака молочной железы на 17%.