Продукты из очищенного зерна оказались опасными для жизни

Систематическое употребление продуктов из очищенного (переработанного) зерна увеличивает риск развития сердечно-сосудистых болезней и провоцирует раннюю смерть. К такому выводу, как пишет информационное агентство РИА Новости, пришли ученые из разных стран, которые объединились в рамках проекта по изучению эффектов от употребления разных видов зерна.Считается, что на зерновые культуры (овес, рис, пшеница, ячмень) приходится примерно половина калорий, получаемых людьми в мире. В странах с низкими доходами (Южная Азия, Африка) показатель доходит до 70%.Цельнозерновые продукты, как известно, более богаты минералами, витаминами, жирными кислотами и пищевыми волокнами, чем продукты из очищенного зерна. Уже существующие исследования показывают, что употребление цельного зерна приносит пользу сердечно-сосудистой системе, но ученые до сих пор не знали, какой вред провоцируют очищенные зерна.Анализ проспективного эпидемиологического исследования PURE, которое проводилось в двадцати с лишним странах среди людей с разным уровнем доходов, показал, что употребление продуктов из очищенного зерна провоцирует повышенный риск смерти и повышает вероятность развития болезней сердца и сосудов. "У людей, которые съедают 350 граммов очищенных зерновых продуктов в день, на 33% чаще фиксируются значительные проблемы с сердцем, чем у тех, кто ежедневно съедает менее 50 граммов таких продуктов", — отмечают авторы исследования.