Медики назвали овощи, обладающие максимальной пользой

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В них есть почти все, что нужно организму.Неиссякаемый источник витаминов и антиоксидантов. Максимальную пользу организму приносят именно свежие овощи.Предлагаем вам перечень из десяти самых полезных овощей, которые укрепят ваш иммунитет и улучшат общее самочувствие!Кукуруза.В початках или без — кукуруза полезна в любом виде! Исследование, опубликованное в журнале «Сельскохозяйственные продукты питания и химия» показало, что чем дольше готовили кукурузу, тем выше в ней уровень антиоксидантов, таких как лютеин, который борется со слепотой у пожилых людей.Горох.«Маленький, да удаленький» — так можно описать горошек. Согласно исследованию в Международном журнале рака, ежедневное потребление зеленого горошка наряду с другими бобовыми культурами снижает риск рака желудка. Добавляйте его в суп, в салаты или же просто употребляйте в качестве гарнира.Листовая капуста.Будучи «королевой» всех зеленых овощей, листовая капуста является самым полезным овощем на полках супермаркетов. Ее кудрявые зеленые листья полны витамина С, антиоксиданта, который может снизить уровень холестерола-LDL в крови или «вредного» холестерина.Брокколи.Брокколи полна антиоксидантов, борющихся с раком. Одно исследование показало, что у мужчин, которые ели пять и больше порций капусты в неделю (включая брокколи), вероятность развития рака мочевого пузыря за десятилетний период была вдвое меньше, чем у мужчин, которые их ели редко.Красный болгарский перец.Один болгарский перец средних размеров содержит всего 32 калории, однако он богат витамином С — одна штука обеспечит вам 150% нормы витамина в сутки. Известно, что антиоксиданты, содержащиеся в болгарском перце, помогают предотвратить атеросклероз, который может привести к болезни сердца.Шпинат.Шпинат насыщен каротиноидами — антиоксидантами, которые способствуют сохранению хорошего зрения и помогают предотвратить дегенерацию желтого пятна, которая является основной причиной слепоты у пожилых людей. Приготовление этих зеленых овощей помогает организму усваивать лютеин (каротиноид), полезный для глаз и зрения.Ростки брюссельской капусты.Антиоксиданты, содержащиеся в ростках брюссельской капусты, могут помочь детоксифицировать вызывающие рак свободные радикалы. Лишь полстакана ростков содержат 80% процентов ежедневной нормы витамина С, который помогает бороться с сердечными заболеваниями и катарактой. Подкупает также и простота готовки этого овоща — слегка поджарьте ростки на сковороде и получите прекрасный гарнир к мясу.Свекла.Сырой или маринованый, этот корнеплод содержит большое количество антиоксидантов, которые борются с раком, а также лютеин, который защищает глаза. Но не выбрасывайте листья свеклы после готовки! Зеленая ботва является самой питательной частью овоща и может употребляться также, как и другие темно-зеленые листовые овощи, такие как шпинат, горчица и капуста.Лук.Вы получите максимальную пользу от антиоксидантов, которые есть в луке, употребляя его в сыром виде. Приготовление лука на сильном огне значительно снижает полезные свойства фитохимикатов, которые защищают от рака легких и простаты.