Гематолог опроверг распространенные мифы о группах крови

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Правда ли, что от группы крови зависит характер? Нужно ли знать свою группу крови? Почему вообще существуют разные группы крови и как они произошли?Шкловский-Корди прошелся по основным мифам, связанным с группами крови, и, в частности, опроверг гипотезу, согласно которой группа крови влияет на характер человека. Специалист заявил, что это — антинаучное заблуждение, которое ничем не подкреплено. "Характер человека зависит от колоссального количества факторов, и считать, что среди них как-то особенно выделяется группа крови — это большая ошибка", — сказал врач.Обязательно ли нужно знать свою группу крови? Принято считать, что такое знание может спасти жизнь в случае необходимости экстренного переливания крови, однако гематолог Шкловский-Корди заявил, что медики в любом случае проверяют кровь на совместимость перед переливанием, и учитывают не только группу, но и множество других факторов. Важно понимать, что переливание крови — чрезвычайно опасная процедура, которая выполняется только в исключительных случаях, когда речь идет о жизни и смерти. При обильной кровопотере обычно достаточно ввести физраствор, который компенсирует кислородную недостаточность.Что касается происхождения групп крови, то единой гипотезы, которая объясняла бы все аспекты, у науки все еще нет. Но считается, что группы крови стали результатом эволюционного развития, и что в древности групп крови было больше, но не все из них сохранились до наших дней.