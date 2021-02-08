Почему появляется покалывание в руках или ногах?

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Ощущение покалывания в конечностях это довольно распространённое явление. Возможно, вы могли «отлежать» руку, заснув в неправильном положении, или просто долго сидели с согнутой ногой. Эти любопытные ощущения почти всегда не будут поводом для беспокойства, и проходят довольно быстро.Однако, если покалывание настигает вас слишком часто и не проходит со временем, то, возможно, имеются более серьёзные причины. Далее речь пойдёт о наиболее распространённых причинах покалывания в конечностях.Сахарный диабетПовреждение нервов, вызванное высоким уровнем сахара в крови, является наиболее частой причиной онемения или покалывания в руках и ногах. При отсутствии лечения диабет может иметь и другие симптомы, например, вы можете чувствовать жажду или часто мочиться.БеременностьВаш растущий ребенок и лишние жидкости, которые приходят с беременностью, могут давить на нервы в вашем теле. Это вызывает онемение и жжение в руках и ногах. Растянутая кожа может вызвать онемение живота. Покалывание в этом случае должно исчезнуть после родов.Защемление нерваВыпуклый или смещенный диск в позвоночнике может оказывать давление на нервы, которые проходят по ногам, вызывая онемение или покалывание в ногах. При защемлении нерва на запястье руки и пальцы теряют чувствительность. Это может быть синдромом запястного канала. Для лечения врач может предложить отдых, наложение шины или корсета, физиотерапию. В некоторых случаях для устранения проблемы может потребоваться операция.Аутоиммунное заболеваниеАутоиммунные заболевания, такие как волчанка и ревматоидный артрит, заставляют вашу иммунную систему атаковать части вашего собственного тела. Это касается и нервов. Эти болезни могут развиваться как быстро, так и медленно, и их могут вызывать накануне перенесенные инфекции.Недостаток витаминовНедостаток витаминов B или E может повлиять на ваши нервы и другие органы вашего тела. Возможно, вы употребляете неправильную пищу. Ваш врач порекомендует сдать анализ крови, чтобы проверить уровень витаминов. Далее вам дадут рекомендации по питанию, добавкам или другим методам лечения.ЛекарстваПроблемы с нервной системой часто являются побочным эффектом некоторых рецептурных препаратов. Лекарства от рака (химиотерапия), ВИЧ или СПИДа, высокого кровяного давления, туберкулеза и некоторых инфекций могут вызвать слабость или онемение рук и ног. Посоветуйтесь со своим врачом, чтобы узнать, виноваты ли ваши лекарства. Он может назначить аналог или изменить дозировку.ИнфекцииНекоторые вирусные и бактериальные инфекции могут повредить нервы и привести к онемению или острой боли в руках и ногах. Некоторые из этих вирусов — ВИЧ, болезнь Лайма, опоясывающий лишай, вирус Эпштейна-Барра, гепатит B и C, вирус лихорадки Западного Нила, цитомегаловирус.Почечная недостаточностьПочки выводят из крови токсины, которые способны повредить нервы. Поэтому, когда ваши почки не работают должным образом, руки и ноги могут покалывать. Двумя наиболее частыми причинами почечной недостаточности являются диабет и высокое кровяное давление.Генетическое расстройствоБолезнь Шарко-Мари-Тута и наследственная невропатия со склонностью к параличам от давления (HNPP) — это два генетических заболевания, вызывающих онемение рук и ног. Болезнь Шарко-Мари-Тута истощает мышцы. Вам может потребоваться физиотерапия или специальные вспомогательные средства для уменьшения симптомов. HNPP влияет на нервы и с большей вероятностью вызывает онемение и слабость в руках и ногах.ОпухольСкопление аномальных клеток (опухоль), растущих рядом с вашими нервами или на них, может оказывать на них давление и снижать чувствительность рук и ног. Опухоли могут быть как раковыми, так и доброкачественными. Опухоли в других местах могут повлиять на вашу иммунную систему и вызвать повреждение нервов. Если лечение уменьшит опухоль, симптомы могут исчезнуть.Проблемы с щитовидной железойСниженная активность щитовидной железы (гипотиреоз) может вызвать боль, жжение и онемение рук и ног. Обычно это происходит, если у вас тяжелый гипотиреоз и вы его с самого начала не лечили. При этих симптомах могут помочь препараты для щитовидной железы, упражнения и похудение до здорового веса.Злоупотребление алкоголемСо временем употребление алкоголя может повредить нервы и ткани и привести к тому, что в вашем организме будет не хватать важных витаминов, таких как B 12 и фолиевая кислота. Как повреждение нервов, так и недостаток витаминов, могут помешать им работать должным образом. Это часто приводит к потере чувствительности ног и рук. Если вы перестанете пить, появится шанс на то, что организму удастся себя восстановить.