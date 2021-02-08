Почему появляется покалывание в руках или ногах?
Однако, если покалывание настигает вас слишком часто и не проходит со временем, то, возможно, имеются более серьёзные причины. Далее речь пойдёт о наиболее распространённых причинах покалывания в конечностях.
Сахарный диабет
Повреждение нервов, вызванное высоким уровнем сахара в крови, является наиболее частой причиной онемения или покалывания в руках и ногах. При отсутствии лечения диабет может иметь и другие симптомы, например, вы можете чувствовать жажду или часто мочиться.
Беременность
Ваш растущий ребенок и лишние жидкости, которые приходят с беременностью, могут давить на нервы в вашем теле. Это вызывает онемение и жжение в руках и ногах. Растянутая кожа может вызвать онемение живота. Покалывание в этом случае должно исчезнуть после родов.
Защемление нерва
Выпуклый или смещенный диск в позвоночнике может оказывать давление на нервы, которые проходят по ногам, вызывая онемение или покалывание в ногах. При защемлении нерва на запястье руки и пальцы теряют чувствительность. Это может быть синдромом запястного канала. Для лечения врач может предложить отдых, наложение шины или корсета, физиотерапию. В некоторых случаях для устранения проблемы может потребоваться операция.
Аутоиммунное заболевание
Аутоиммунные заболевания, такие как волчанка и ревматоидный артрит, заставляют вашу иммунную систему атаковать части вашего собственного тела. Это касается и нервов. Эти болезни могут развиваться как быстро, так и медленно, и их могут вызывать накануне перенесенные инфекции.
Недостаток витаминов
Недостаток витаминов B или E может повлиять на ваши нервы и другие органы вашего тела. Возможно, вы употребляете неправильную пищу. Ваш врач порекомендует сдать анализ крови, чтобы проверить уровень витаминов. Далее вам дадут рекомендации по питанию, добавкам или другим методам лечения.
Лекарства
Проблемы с нервной системой часто являются побочным эффектом некоторых рецептурных препаратов. Лекарства от рака (химиотерапия), ВИЧ или СПИДа, высокого кровяного давления, туберкулеза и некоторых инфекций могут вызвать слабость или онемение рук и ног. Посоветуйтесь со своим врачом, чтобы узнать, виноваты ли ваши лекарства. Он может назначить аналог или изменить дозировку.
Инфекции
Некоторые вирусные и бактериальные инфекции могут повредить нервы и привести к онемению или острой боли в руках и ногах. Некоторые из этих вирусов — ВИЧ, болезнь Лайма, опоясывающий лишай, вирус Эпштейна-Барра, гепатит B и C, вирус лихорадки Западного Нила, цитомегаловирус.
Почечная недостаточность
Почки выводят из крови токсины, которые способны повредить нервы. Поэтому, когда ваши почки не работают должным образом, руки и ноги могут покалывать. Двумя наиболее частыми причинами почечной недостаточности являются диабет и высокое кровяное давление.
Генетическое расстройство
Болезнь Шарко-Мари-Тута и наследственная невропатия со склонностью к параличам от давления (HNPP) — это два генетических заболевания, вызывающих онемение рук и ног. Болезнь Шарко-Мари-Тута истощает мышцы. Вам может потребоваться физиотерапия или специальные вспомогательные средства для уменьшения симптомов. HNPP влияет на нервы и с большей вероятностью вызывает онемение и слабость в руках и ногах.
Опухоль
Скопление аномальных клеток (опухоль), растущих рядом с вашими нервами или на них, может оказывать на них давление и снижать чувствительность рук и ног. Опухоли могут быть как раковыми, так и доброкачественными. Опухоли в других местах могут повлиять на вашу иммунную систему и вызвать повреждение нервов. Если лечение уменьшит опухоль, симптомы могут исчезнуть.
Проблемы с щитовидной железой
Сниженная активность щитовидной железы (гипотиреоз) может вызвать боль, жжение и онемение рук и ног. Обычно это происходит, если у вас тяжелый гипотиреоз и вы его с самого начала не лечили. При этих симптомах могут помочь препараты для щитовидной железы, упражнения и похудение до здорового веса.
Злоупотребление алкоголем
Со временем употребление алкоголя может повредить нервы и ткани и привести к тому, что в вашем организме будет не хватать важных витаминов, таких как B 12 и фолиевая кислота. Как повреждение нервов, так и недостаток витаминов, могут помешать им работать должным образом. Это часто приводит к потере чувствительности ног и рук. Если вы перестанете пить, появится шанс на то, что организму удастся себя восстановить.
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