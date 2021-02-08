Названы привычки, которые приводят к утрате остроты зрения

На остроту зрения могут влиять разнообразные факторы повседневной жизни.В частности, такие вредные привычки, как чтение в транспорте, лежа или в темноте, злоупотребление глазными каплями способны испортить качество зрения и жизни.Чтение и просмотр видео в движущемся транспортеБесконтрольное использование глазных капельОфтальмологи предупреждают, что глазные капли следует применять только под контролем врача. Так, если часто закапывать глаза для уменьшения красноты, может развиться привыкание, и, если прекратить закапывание, краснота станет просто пугающей. Кроме того, такие средства могут приводить к повышению внутриглазного давления и, как следствие, к ухудшению зрения вплоть до слепоты.Отказ от солнечных очковЕсли долго и часто смотреть на невооруженным глазом, можно получить ожог сетчатки и ухудшение зрения. Солнечные очки являются полноценным средством защиты в этом смысле.Чтение в темнотеЧтение в сумерках приводит к утомляемости и усталости глаз. Читать, работать за компьютером или просматривать контент в телефоне следует при равномерном и ярком свете, комфортном для глаз.Контраст между экраном и темнотой в комнате приводит к эффекту ослепления, перенапряжению и усталости. Если читаете в темное время суток с гаджета, включите лампу или хотя бы ночник.Чтение лежаТе, кто любит читать лежа, особенно на спине, получают приблизительно тот же эффект, как и при чтении или просмотра видео в транспорте. Глазам приходится все время приспосабливаться к меняющемуся расстоянию, фокусируясь на тексте.При чтении или просмотре видео лежа, когда человек держит книгу или гаджет в руках, расстояние от глаз до объекта постоянно меняется, хоть и незаметно. Поэтому глаза должны постоянно менять фокусировку, даже не учитывая то, что это физиологически не правильный угол обзора. В результате усталость, нарушение работы глаз и адаптивная способность цилиарных мышц приводят к близорукости.Врачи призывают регулярно проходить профилактический осмотр у офтальмолога и своевременно обращаться к специалисту в случае появления проблем со зрением. Это может помочь избежать 80% отклонений и болезней глаз.