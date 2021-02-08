Названы самые калорийные ПП-продукты

Обращайте внимание на состав продукта.Придерживаясь правильного питания, многие не понимают, почему не удается похудеть.Ответ кроется в продуктах, которые употребляются. Какие из них наиболее калорийны – рассказала диетолог Алена Коготкова.ТОП-10 самых калорийных ПП-продуктов1. Орехи – до 700 ккал в 100 граммах. 1 грецкий орех – 30-35 ккал.2. Авокадо: до 500 ккал в одной штуке. 100 грамм – 220-250 ккал.3. Сухофрукты: до 250 ккал в 100 граммах. 1 финик – 30 ккал.4. Классический сыр – до 350 ккал в 100 граммах.5. Растительное масло (оливковое, льняное и т.д.) – 130 ккал в 1 столовой ложке.6. Молоко жирностью 3,2% – 150 ккал в стакане (250 мл).7. Ореховая паста – до 700 ккал в 100 граммах. 1 чайная ложка – 70 ккал.8. Хлебцы: до 350 ккал в 100 граммах. 1 хлебец – 30 ккал.?9. Творог жирностью 9%: 160 ккал в 100 граммах.10. Гранола: до 450 ккал в 100 граммах. 1 столовая ложка – до 50 ккал.Есть продукты условно полезные, а есть подходящие для снижения веса. Если у вас нет избыточного веса и вы не склонны к полноте – это одна история. Если же звезды сошлись не в вашу пользу, то «кусочек сыра», да и вообще «полезные жиры» могут сослужить недобрую службу,– подчеркнула Коготкова.