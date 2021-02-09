Новая система показывает реальный уровень стресса, который испытывает человек

Инженеры Лаборатории наноэлектронных устройств EPFL (Nanolab) и Xsensio создали носимый датчик для непрерывной оценки уровня стрессового гормона кортизола в поте человека. Кортизол выполняет в организме важные функции, такие как регулирование обмена веществ, уровня сахара в крови и артериального давления. Он также влияет на иммунную и сердечно-сосудистую системы. Плюс кортизол помогает организму адекватно реагировать на стрессовые ситуации. Обычно он выделяется в течение дня в соответствии с циркадным ритмом, достигая пика между 6 и 8 часами утра, а затем постепенно снижаясь во второй половине дня и вечером.Но при хроническом стрессе и ряде заболеваний этот циркадный ритм нарушается. Если организм вырабатывает слишком много или, наоборот, недостаточно кортизола, это может серьезно повредить здоровью, приводя к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, депрессии и психологическому выгоранию. Анализы крови способны показать уровень кортизола. Также уровни гормона возможно установить, исследовав слюну, мочу и пот.Новый носимый пластырь-сенсор замеряет кортизол в поте. Система включает транзистор и электрод из графена, который благодаря своим уникальным свойствам обеспечивает высокую чувствительность и очень низкие пределы обнаружения соединения. Графен функционализируется с помощью аптамеров, которые представляют собой молекулы, специфически связывающиеся с определенными молекулами-мишенями. Это первая система для непрерывного мониторинга концентрации кортизола в течение всего циркадного цикла, говорят разработчики.