Эксперт сообщил о канцерогенах в водопроводной воде

Эксперт в вопросах качества питьевой воды подчеркнул, что водопроводную воду нельзя пить детям, поскольку она содержит потенциально канцерогенные вещества.

Процесс хлорирования воды способствует появлению в ней небезопасных соединений. Чем активнее используется хлор для ее обеззараживания, тем сильнее ассоциация между питьем такой жидкости и риском появления онкологических болезней.

«Водопроводная вода содержит следовые концентрации хлорорганических соединений. Это канцерогены, которые имеют свойство накапливаться в организме», - об этом в интервью сообщил генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.

По словам эксперта, данные соединения не удаляются из водопроводной воды путем кипячения или отстаивания.

Специалист напомнил: дети пить воду из-под крана не должны. Организм взрослого человека справляется с ее усвоением, но в детском может произойти накопление нежелательных компонентов.

В свою очередь, говоря о жесткой воде, чье кипячение вызывает образование накипи, Гончар заявил: бояться ее не нужно. Он пояснил, что воду делают жесткой присутствие минеральных солей. Таким образом, для организма она может быть источником магния, кальция.

«Это самое безобидное, что может быть в водопроводной питьевой воде», - высказался эксперт о содержании солей минералов.
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