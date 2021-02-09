Эксперт сообщил о канцерогенах в водопроводной воде

Эксперт в вопросах качества питьевой воды подчеркнул, что водопроводную воду нельзя пить детям, поскольку она содержит потенциально канцерогенные вещества.Процесс хлорирования воды способствует появлению в ней небезопасных соединений. Чем активнее используется хлор для ее обеззараживания, тем сильнее ассоциация между питьем такой жидкости и риском появления онкологических болезней.«Водопроводная вода содержит следовые концентрации хлорорганических соединений. Это канцерогены, которые имеют свойство накапливаться в организме», - об этом в интервью сообщил генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.По словам эксперта, данные соединения не удаляются из водопроводной воды путем кипячения или отстаивания.Специалист напомнил: дети пить воду из-под крана не должны. Организм взрослого человека справляется с ее усвоением, но в детском может произойти накопление нежелательных компонентов.В свою очередь, говоря о жесткой воде, чье кипячение вызывает образование накипи, Гончар заявил: бояться ее не нужно. Он пояснил, что воду делают жесткой присутствие минеральных солей. Таким образом, для организма она может быть источником магния, кальция.«Это самое безобидное, что может быть в водопроводной питьевой воде», - высказался эксперт о содержании солей минералов.