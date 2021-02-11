Медик рассказал, стоит ли беременным женщинам делать прививку от коронавируса

Нужно ли прививаться от коронавируса женщинам, которые находятся на этапе планирования беременности или уже ждут ребенка? Разобраться в этом вопросе помог врач, кандидат медицинских наук Сергей Грошев.Грошев отметил, что на сегодняшний день нет научных данных о влиянии вакцин против COVID-19 на ход беременности и будущее развитие ребенка. "Обычно такие данные появляются в ходе использования того или иного медицинского препарата в широкой клинической практике. Сейчас рано говорить, как вакцинация влияет на беременность", — сказал врач.Медик добавил, что беременным женщинам нужно проявлять максимальную осторожность, чтобы защититься от коварного вируса. "И дело не в риске инфицирования ребенка в утробе, а в том, что беременные тяжело переносят COVID-19, а плод страдает из-за гипоксии", — заявил специалист, добавив, что прививку от коронавируса можно сделать заранее, до планируемого зачатия."Что касается кормящих матерей, то здесь, опять же, нет научной информации. Но можно предположить, что если в вакцине нет самого вируса (как в "Спутнике V"), то прививка должна быть достаточно безопасной для кормящей женщины и ребенка. Подчеркну, что это лишь предположение", — заявил кандидат медицинских наук.