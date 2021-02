Реакция на инсулин предскажет начало диабета

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Иммунная реакция организма на гормон инсулин может предсказать развитие диабета первого типа. К такому выводу пришли ученые из Университета Колорадо.Диабет первого типа представляет собой наследственное заболевание, из-за которого иммунная система разрушает бета-клетки поджелудочной железы. Это состояние иногда называют ювенильным диабетом, поскольку чаще он проявляется уже в детстве. Среди основных симптомов повышенная жажда, частое мочеиспускание, голод, усталость и проблемы со зрением. Диабет неизлечим, но состояние можно стабилизировать за счёт регулярных уколов инсулина, поддерживающих уровень сахара в крови. Также помогает правильное питание и физические нагрузки.В опубликованном журналом Proceedings of the National Academy of Sciences исследовании оценивались иммунные реакции людей, имеющих генетическую предрасположенность к диабету первого типа, на естественный инсулин и гибридные инсулиновые пептиды. Далеко не у всех людей с подобной предрасположенностью развивается болезнь, поэтому ученые пытались изучить Т-клеточные иммунные реакции в периферической крови, которые могут возникать еще до начала диабета. В период двухлетнего исследования каждые 6 месяцев у добровольцев брались анализы крови.Воспалительные реакции Т-клеток на гибридные инсулиновые пептиды в целом совпадали с ухудшением в показателях уровня глюкозы в крови еще до начала развития диабета первого типа. Результаты исследования демонстрируют важный прогресс в определении риска диабета на ранней стадии, а также позволяют говорить и о возможности вмешательства в этот процесс с целью не допустить развития болезни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)