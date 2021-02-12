Сколько молока безопасно пить взрослому человеку?

Ряд ученых рекомендуют взрослым людям пить молоко только строго в умеренном количестве.Молоко принято считать полезным продуктом. Действительно, стакан молока содержит большое количество кальция – питательного вещества, связанного с укреплением костей и ростом мышц.Но можно ли взрослому человеку пить его столько, сколько захочется, и есть ли побочные эффекты от употребления слишком большого количества молока?Ученые Гарвардского университета проводили исследование, показавшее, что польза молока в деле укрепления костей преувеличена. Специалисты заключили, что прибавка молока к рациону не приводит к уменьшению количества переломов костей: данный вывод был сделан после исследование с участием 77 000 медсестер, за которыми наблюдали в течение 10 лет. Между женщинами, употреблявшими и нет молоко, не было обнаружено каких-либо существенных различий в количестве переломов рук или бедра.В свою очередь, исследование, проводившееся в Швеции, показало, что регулярное потребление слишком большого количества молока может быть связано со смертностью и повышенным риском переломов. Для исследователей «слишком много молока» означало три или более трех стаканов в день. Они констатировали, что такое увлечение молоком было особенно небезопасно для взрослых женщин. Эксперты установили, что употребление трех или более стаканов молока каждый день может удвоить риск смерти по сравнению с употреблением менее одного стакана. У мужчин подобной закономерности не прослеживалось.Стоит ли совсем отказываться от молока? Результат исследования должен настораживать, но это не означает, что нужно полностью избегать употребления напитка, – об этом заявили медицинские эксперты издания Times of India. Помимо кальция, молоко также содержит другие важные питательные вещества: витамин D, витамин B12, белок. Поэтому, считают они, при отсутствии индивидуальных противопоказаний все же следует пить молоко, но в умеренных количествах.«Стакан молока в день – идеальный выбор. Лучше избегать употребления более двух стаканов молока ежедневно», - резюмировали эксперты.Побочные эффекты.К чему может привести употребления слишком большого количества молока?Усталость: есть исследовательские данные, которые говорят, что много молока может привести к повышенной кишечной проницаемости, способствуя виялости, упадку сил. Это связано с наличием в молоке казеина a1, способного оказывать воспалительное действие на слизистую оболочку кишечника.Угревая сыпь: по данным журнала Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, потребление жирных молочных продуктов может быть связано с появлением прыщей.Вздутие: молоко также может способствовать проблемам с пищеварением, вздутию живота. По словам ученых, даже если у человека нет непереносимости лактозы, повышенная чувствительность к ней может возникать все равно.