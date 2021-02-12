Ученые рассказали, как алкоголь влияет на нейропластичность
На моделях расстройства алкогольного спектра плода более ранние исследования показали, что воздействие умеренных уровней алкоголя у мышей в течение периода, эквивалентного первому и второму триместрам у человека, оказало сильное влияние на нейрогенез.
В последующем исследовании, которое было представлено в журнале, ученые изучили функциональные и структурные последствия пренатального воздействия алкоголя на нейроны взрослых. Исследователи не обнаружили прямого воздействия на нейрогенез гиппокампа у взрослых мышей, но пренатальное воздействие алкоголя нарушало нейрогенный ответ на обогащенную среду. Эти мыши плохо справлялись с задачей различения паттернов, зависящей от нейрогенеза.
«Это исследование еще раз подчеркивает влияние умеренного гестационного воздействия алкоголя на пластичность гиппокампа взрослых и поддерживает нейрогенез гиппокампа взрослых как потенциальную терапевтическую цель для исправления определенных неврологических исходов при алкогольном синдроме плода», - отмечает доктор Ли Анна Каннингем, автор исследования.
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