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По мнению известного врача Александра Мясникова, некоторые продукты питания являются достойной естественной альтернативой препаратам статинам.Приняв участие в телесъемках, доктор Мясников напомнил, что статины являются специальными препаратами, которые назначаются пациентам, нуждающимся в нормализации уровня холестерина. Однако, заметил он, проблему повышенного холестерина можно решить и путем коррекции рациона питания.Мясников назвал естественную альтернативу статинам – это продукты, которые содержат вещества, структурно сходные со статинами. Кроме того, оздоровлению показателей холестерина способствует потребление полезных жиров.«Дикий рис, орехи, морепродукты, льняное масло, чеснок – это все то, что приводит к снижению уровня холестерина», - заявил Александр Мясников, выступив на телеканале «Россия 1».Также естественной альтернативой статинам может стать повышение уровня «хорошего» ЛПВП-холестерина, добавил врач. Данный тип холестерина связывается с закупоривающим артерии «плохим» холестерином, содействует его расщеплению и выведению из организма.Мясников заметил: увеличить количество «хорошего» холестерина помогают физическая активность, а также потребляемое понемногу красное вино.