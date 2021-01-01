Ученые доказали, что кофе помогает предотвратить глухоту у мужчин

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Испанские ученые доказали, что кофе положительно влияет на здоровье мужчин: те, кто регулярно употребляют этот напиток, предотвращают риск развития глухоты на 15%.Специалисты провели масштабное исследование, которое длилось 11 лет. В нем поучаствовали 36 923 женщин и мужчин среднего и старшего возраста.У добровольцев проверили слух в начале исследования и несколько раз позже.Выяснилось, что мужчины, выпивающие в день от одной до пяти чашек кофе, предотвращают риск развития глухоты на 15%. При этом на женщин этот напиток не оказывает столь значительного воздействия.Уберечь от глухоты девушек поможет эстроген – женский гормон. Именно он защищает женщин от потери слуха.Интересно, что в ходе исследования ученые не обнаружили никакой связи между кофе и функцией слуха у женщин, что, по мнению команды, может быть связано с различиями в физиологии.Высокий уровень эстрогена, которого у женщин больше, защищает от возрастной потери слуха, поэтому влияние диеты на слух будет «менее значимым», отмечают ученые.Напиток помогает бороться с глухотой благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Эти особенности напитка помогают защищать клетки, способные спровоцировать потерю слуха. При это не важно, содержится ли в напитке кофеин или нет.Один из авторов исследования, доктор Маркос Мачадо-Фрага, также напомнил, что кофе «не следует употреблять в избытке». Все должно быть в меру, считает ученый.