Если вы любите слушать музыку, получая при этом позитивные эмоции, у вас есть шансы прожить долгую жизнь.Большинство людей хочет знать секреты продления жизни, но так же сильно раскрыть механизмы, обеспечивающие долголетие, хочется ученым, не первый год исследующим данную проблему. Одним из способов оценить действие факторов, продлевающих жизнь, является изучение особенностей жизни людей в регионах с самой длинной продолжительностью жизни.Согласно исследованию, проведенному компанией Bequests (Великобритания), самая высокой продолжительностью жизни отличается Гонконг – ее средний показатель там составляет 84,7 года. Анализируя привычки населения региона, исследователи проанализировали запросы в Google по региону. Оказалось, что мировые лидеры долгожительства неравнодушны к прослушиванию музыки.Музыка. Британский ученый Патрик Фаган из Университета Голдсмитс утверждает, что регулярное прослушивание музыки входит в число продлевающих жизнь привычек. Речь идет о тех случаях, когда это связано с приятными ощущениями.В рамках исследования, которым руководил Фаган, участники, посещавшие концерты, проходили психометрические тесты и тесты на частоту сердечных сокращений.«Наше исследование демонстрирует глубокое влияние прослушивания музыки на ощущение здоровья, счастья и благополучия. Мы установили, что 20 минут прослушивания приятной для человека музыки в день могут улучшить его чувство собственного благополучия на 21 процент, что исключительно позитивно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы», - заявил ученый.Йога. Йога, включающая в себя дыхательные упражнения, медитацию и позы, которые призваны способствовать расслаблению и уменьшению стресса, тоже входит в число продлевающих жизнь практик. Издание Express пишет об исследовании, показавшем, что у людей старше 40 лет, занимавшихся ею в течение пяти лет, было более низкое кровяное давление и частота пульса, чем у сверстников, которые были к ней равнодушны.Ученые резюмировали, что привычка заниматься йогой помогает предотвратить развитие гипертонии и замедляет прогрессирование сердечных заболеваний.Помимо того, продлевающими жизнь привычками, согласно данным различных исследований, являютсяРегулярное потребление фруктов и овощей.Включение в рацион цельного зерна.Употребление натуральных и сезонных продуктов.Избегайте искусственных пищевых добавок.Предпочтение пищи, приготовленной дома.