Эксперт рассказала, чем грозит здоровью злоупотребление сыром

Многие люди не замечают, что злоупотребляют сыром, утверждает эксперт в вопросах питания из США Тоби Амидор.По словам специалиста, сыр следует употреблять строго в умеренных количествах – злоупотребление им может способствовать появлению долгосрочных проблем со здоровьем. Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что одна порция сыра составляет 1,5 унции (примерно 42 грамма) и рекомендует не употреблять свыше трех порций в день. Эксперт констатирует: мало кто довольствуется одной порцией сыра за раз, обычно съедается больше. Таким образом за день – если человек любит есть блюда с сыром – можно поглотить большую дозу продукта.Выступив на портале ETNT, эксперт рассказала, чем грозит здоровью подобная увлеченность сыром и злоупотребление им.Увеличение веса. В зависимости от типа поедаемого сыра он добавляет к рациону до 100 килокалорий с каждой своей порцией. Ежедневная калорийная прибавка в виде этого продукта легко может сделать талию шире.Проблемы с ЖКТ, запор. Злоупотребление сыром, как любыми молочными продуктами, повышает риск проблем с желудком, возникновения газов, вздутия живота (особенно для тех, кто может иметь непереносимость лактозы). Эксперт рассказала, что появление неприятных симптомов после съеденного сыра – это повод обратиться к врачу и обследоваться.Кроме того, сыр не является источником клетчатки. Когда в рационе ее в целом мало, злоупотребление сыром грозит повышенной склонностью к запорам.Нарушения в работе сердца. Эксперт рассказала, что другой проблемой со здоровьем из-за злоупотребления сыром является повышенная вероятность сердечных заболеваний. Это связано с тем, что разные виды сыров являются богатым источником насыщенных жиров, способных повышать уровень холестерина.Специалист советует предпочитать белые виды сыра – в них меньше жира.Повышенный уровень натрия. В сыре много натрия. При высоком кровяном давлении рекомендуется поддерживать уровень натрия на уровне 2400 миллиграммов в день или меньше, подчеркивает эксперт. Гипертоникам следует знать о содержании натрия в их любимом сыре, остальным – стремится к вариантам с низким содержанием натрия.