Вирусологи обнаружили 7 новых мутаций коронавируса

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Новое исследование показало, что исследователи обнаружили семь вариантов коронавируса с мутацией в том же генетическом коде.Они были обнаружены в разных штатах по всей стране, и пока не ясно, являются ли эти штаммы более заразными, но исследователи обеспокоены.«Очевидно, что коронавирус мутирует невероятными темпами», — сказал Джереми Камил, вирусолог из Центра медицинских наук Университета Луизианы в Шривпорте.Камил, соавтор нового исследования, сказал, что он секвенировал образцы коронавируса, когда заметил новые варианты, которые имеют мутации в одной и той же аминокислоте. Ученые обеспокоены тем, что мутации потенциально могут облегчить проникновение вируса в клетки человека.Все мутации вируса принадлежат к одной линии, и после ввода генома в онлайн-базу данных, используемую другими учеными, он узнал, что в Нью-Мексико были ученые, которые также нашли тот же вариант с той же мутацией.Мутация, которую обнаружил Камил, датируется 1 декабря, а образцы из Нью-Мексико датируются октябрем, но неясно, когда на самом деле возникли эти мутации.«В настоящий момент я бы не решилась назвать место происхождения какой-либо из этих мутаций коронавируса», — заявила Эмма Ходкрофт, эпидемиолог из Бернского университета и соавтор нового исследования.Исследование еще не прошло рецензирование. Эксперты сообщили, что необходимы дополнительные эксперименты, чтобы оценить, влияют ли эти мутации на передачу или течение болезни.Другие, более заразные варианты были обнаружены в другом месте. Недавний анализ показал, что вариант, впервые обнаруженный в Соединенном Королевстве, известный как B.1.1.7, на 35-45 процентов более заразен, чем другие штаммы, распространяющиеся в США, в то время как новая оценка ученых из Великобритании показала, что тот же вариант может быть на 30-70% более смертоносным, чем исходный коронавирус.Центры по контролю и профилактике заболеваний прогнозируют, что к марту это будет самая распространенная мутация коронавируса.