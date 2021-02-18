Насколько эффективен здоровый образ жизни в профилактике болезней сердца

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ЗОЖ и лекарства обладают разным эффектом на уровень холестерина в крови, они могут хорошо дополнять друг друга, показало новое исследование, опубликованное в eLife.«Вредный холестерин» и здоровый образ жизниКурение, употребление алкоголя, сидячий образ жизни, нездоровая диета и ожирение – важные факторы риска болезней сердечно-сосудистой системы. Известно, что здоровый образ жизни может предупреждать эти заболевания.Некоторые исследования демонстрировали, что отдельные факторы здорового образа жизни (здоровая диета, физическая активность, поддержание здорового веса) связаны со снижением уровня «плохого холестерина» (вредных липидов) в крови. Однако насколько может снизиться уровень «плохого холестерина» и риска болезней сердца, если человек следует сразу нескольким факторам здорового образа жизни, ранее не изучалось.Уровень «плохого холестерина» в крови снижается и при приеме определенных препаратов, в первую очередь – статинов. Как отличается эффект лекарств от эффекта здорового образа жизни, до настоящего времени тоже не было известно.Одна из основных причин развития сердечно-сосудистых болезней – дислипидемия. Так называют увеличение концентрации «вредного холестерина» в крови. Она способствует появлению атеросклеротических бляшек в артериях. Со временем эти образования могут увеличиваться и приводить к нарушению кровотока в сердце и головном мозге.«Вредным холестерином» называют соединение холестерина с липопротеинами низкой и очень низкой плотности (ЛПНП и ЛПОНП).«До настоящего времени ни в одном исследовании не проводилось прямого сравнения, как снижают уровень липидов в крови препараты и изменения образа жизни», - объяснил Джиахуй Си (Jiahui Si) из Школы общественного здравоохранения Т.Х.Чана Гарвардского университета, ведущий автор нового исследования.ЗОЖ и лекарства действуют по-разномуЧтобы лучше понять, как влияют на уровень «плохого холестерина» изменения образа жизни, ученые оценили содержание 61 вида липидов (липидный профиль) в крови 4681 человека. Это были участники одного из китайских биобанков (China Kadoorie Biobank). Среди них были здоровые люди, а также перенесшие инфаркт или инсульт. Особенно авторов исследования интересовали показатели участников, которые соответствовали максимальному (четырем-пяти) количеству факторов здорового образа жизни (не курили, не пили, следовали здоровой диете, были физически активны, имели здоровый вес).Ученые сравнили липидный профиль участников, соответствовавших четырем-пяти факторам здорового образа жизни, и участников с их меньшим количеством. Отдельно они сопоставили показатели уровня различных липидов у людей с сердечно-сосудистыми болезнями и здоровых людей в течение 10 лет.Авторы исследования обнаружили 35 липидных биомаркеров, на которые существенно влияет здоровый образ жизни. Они считают, что эта находка может объяснить связь между здоровыми привычками и риском болезней сердца и сосудов.В сумме, полезный эффект четырех-пяти факторов здорового образа жизни на липидный профиль был связан со снижением риска сердечно-сосудистых болезней на 14%. Здоровый образ жизни снижал уровень липопротеинов очень низкой и низкой плотности (ЛПОНП и ЛПНП).Используя генетические методы, ученые сравнили эффект лекарств, которые снижают уровень холестерина в крови, с эффектом здорового образа жизни.«Наш анализ подтвердил, что снижающие уровень холестерина лекарства обладали бы ожидаемым эффектом на снижение уровня холестерина ЛПНП. Но их эффект на ЛПОНП, которые также повышают риск болезней сердца, был намного слабее, чем у здорового образа жизни», - сказал Лиминг Лианг (Liming Liang) из Школы общественного здравоохранения Т.Х.Чана Гарвардского университета, соавтор исследования.Ученые пришли к выводу, что прием лекарств в сочетании со здоровым образом жизни должен дать максимальную пользу в профилактике, потому что их эффекты дополняют друг друга.