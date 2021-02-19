Названы тревожные симптомы низкого гемоглобина

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Какие продукты помогут решить проблему.Пониженный уровень гемоглобина – железосодержащего белка, который доставляет кислород в клеточные структуры и выводит углекислый газ, был по данным ВОЗ, обнаружен у более, чем у полутора миллиардов человек. Большинство людей даже не догадываются, что имеют железодефицитную анемию, и не связывают ухудшение состояния организма с недостатком железа.Чем меньше концентрация гемоглобина в крови, тем больше органы и ткани испытывают гипоксию – кислородную недостаточность, и не могут нормально функционировать. Дефицит железосодержащего белка вызывает анемическое состояние, которое приводит к плохому самочувствию. У человека с пониженным уровнем гемоглобина, может быть повышенная сухость кожных покровов, усиленное выпадение волос, расслаивание ногтевых пластин, бледная окраска и растрескивание губ.Какие заболевания могут вызвать снижение гемоглобинаНаиболее часто, нарушение синтеза гемоглобина могут вызывать:железодефицитные анемии (в хронической стадии или послеоперационные);заболевания крови и большие кровопотери;атрофические гастриты в хронической форме;болезни аутоиммунного происхождения;злокачественные новообразования.Симптомы низкого гемоглобина1. Хроническая утомляемость. Дефицит гемоглобина снижает основную функцию эритроцитов – доставлять необходимое количество кислорода к тканям и органам, поэтому человек может испытывать постоянный недостаток энергии.2. Учащение сердцебиения. Снижение концентрации красных кровяных телец приводит к тому, что организм вынужден увеличивать объемы перекачиваемой крови, чтобы доставлять к клеткам больше кислорода. Это вынуждает сердце ускорить свой ритм.3. Частые головокружения. Сигнализируют о том, что клетки мозга испытывают недостаток кислорода. Кроме этого, могут быть приступы головной боли, похожие на мигрень.4. Пожелтение склер. Свидетельствуют о разрушениях молекул эритроцитов и перенасыщенностью желчным пигментом.5. Поражения дыхательных функций. Одышка часто служит признаком кислородной недостаточности вследствие анемии. Начинают усиленно работать компенсаторы – учащение ритма сердечных сокращений и пульса, которые вызывают учащенное и поверхностное дыхание.6. Изменение структуры кожи. Вследствие недостатка гемоглобина увеличивается сухость эпителиальных тканей. Часто происходят выпадения волос, расслаивание ногтевых пластин, трещины на губах. Также наблюдается изменение цвета кожных покровов, бледность и появление пигментных пятен.7. Снижение давления. Вызывается недостаточным числом красных телец. В основном, бывает в пожилом возрасте, тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, при беременности.При возникновении подобных проявлений, следует обратиться к медицинскому специалисту. Для установления диагноза он направит на забор анализов и определит эффективное лечение. Но улучшить ситуацию можно также с помощью питания, если знать определенные нюансы.Как повысить гемоглобин с помощью питанияДля синтезирования гемопротеинов организму требуется поступление аминокарбоновых кисло и железа извне. На усвояемость микроэлемента воздействует желудочный сок, функции пищеварительной системы и из каких продуктов необходимо получить нужный микроэлемент. Например, больше всего железа имеется в говяжьем мясе, немного меньше – в курице или индейке, затем идут яйца и печень. Но усваивается из мясных блюд только около 20% имеющегося в них нужного вещества.Если пытаться получить элемент из овощей, то нужно знать, что усваиваться будет не больше 5% от всего количества железосодержащего микроэлемента. Поэтому поднять уровень гемоглобина с помощью овощей и фруктов можно, но дело это очень долгое. А из таких продуктов, как хлеб или бобовые культуры, также содержащих железо, вообще не получится его усвоить, так как там имеются в большом количестве фитины, затрудняющие всасывание. Кроме этого, при приеме железосодержащих продуктов, необходимо исключить или намного ограничить крепкий чай или кофе, содержащий танины, которые вообще препятствуют усвоению железа.Способствуют усвоению железа:витамин С – в цитрусовых, кислой капусте, болгарском перце;медь – в печени, земляных орехах, крупяных изделиях;фолиевая кислота – в печени трески, морепродуктах;диакарбоновая и гликолиевая кислоты – в томатах, плодах шиповника, перце;серосодержащие аминокислоты – в мясе, рыбе;сахара.Препятствуют биодоступности:кальций – в молочных продуктах;фитаты – в хлебных изделиях и бобовых культурах;танины – в чае, кофе, гранате и хурме;фосфаты – в консервированных продуктах.Насыщению кислородом клеточных структур способствуют занятия спортом и пешие прогулки. Поэтому при низком гемоглобине