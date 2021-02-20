Ученые нашли причину тяжелых осложнений от COVID-19 в антителах

Ученые Массачусетского технологического института в США раскрыли, почему COVID-19 у разных пациентов проходит по-разному.Причина связана с типами антител, которые вызывают нежелательные реакции.Специалисты показали, что у детей с MIS-C, который развился после COVID-19, наблюдается высокий уровень антител IgG. Обычно антитела помогают контролировать инфекцию, но в случае с MIS-C эти антитела активируют иммунные клетки.IgG взаимодействуют с макрофагами, повышая их активность. Из-за того, что макрофаги присутствуют во многих тканях, начинается воспалительный процесс.У взрослых с тяжелой формой COVID-19 наблюдаются повышенные уровни антител IgA, которые взаимодействуют нейтрофилами, и заставляют их выделять цитокины. Если антител IgA слишком много, это может вызвать цитокиновый шторм.Исследователи надеются, что открытие поможет разработать методы лечения, которые изменят иммунный ответ, сохранив его защитные функции и уменьшив вредные реакции.