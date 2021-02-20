Гастроэнтеролог Дианова рассказала о последствиях замены воды другими напитками

Считается, что для здоровья полезно пить исключительно чистую воду, но многие люди пренебрегают этим правилом и употребляют в основном чай и кофе, а также сладкие газированные напитки. Что будет, если постоянно заменять чистую воду другими напитками — корреспондентам информационно-аналитического журнала "Слово и Дело" рассказала гастроэнтеролог Нурия Дианова.Врач отметила, что если неумеренно употреблять сладкие газированные напитки, то в организме будут формироваться жировые отложения, обусловленные чрезмерным уровнем углеводов. Речь идет не просто о риске ожирения, а о риске развития сахарного диабета, а также других эндокринных нарушений."На каком конкретно этапе развивается сахарный диабет — сказать сложно, т.к. это определяется массой факторов, среди которых не последнее место занимает генетическая предрасположенность. Но нужно понимать, что неправильное питание может довольно быстро спровоцировать диабет, который будет развиваться еще до заметного пополнения", — предупредила врач.Дианова добавила, что если пить слишком много кофе, то можно получить истощение нервной системы и нарушение суточных ритмов организма. Кофеин может провоцировать проблемы со сном, которые сильно ударят по организму в целом, т.к. качественный ночной сон — залог хорошего здоровья. У людей, которые слишком пристрастились к кофе, нарушаются механизмы естественного омоложения, поэтому они могут выглядеть старше своих лет.