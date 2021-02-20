Дефицит витамина D выдают глаза: названы распространенные симптомы

Пять признаков, которые не стоит игнорировать.Новое исследование дефицита витамина D выявило связь недостатка этого микроэлемента в организме с воспалением сосудистой оболочки глаза – увеитом.Ученые отобрали для исследования две группы. В первой пациенты страдали увеитом, а вторая – контрольная. В ходе эксперимента был измерен уровень витамина D в крови у обоих групп. Отмечалось, что у пациентов с активным увеитом уровень этого микроэлемента в крови был ниже, чем у лиц с неактивным заболеванием. Также люди, которые периодически принимали витамин D, реже болели этим недугом. Исследователи пришли к выводу, что добавки данного витамина могут помочь предотвратить рецидив увеита.Ученые предупреждают, что если человек склонен избегать солнца, страдает аллергией на молоко или придерживается строгой веганской диеты, он рискует заполучить дефицит витамина D. Известный как солнечный витамин, он вырабатывается организмом в ответ на воздействие лучей на кожу. Очевидно, что для людей, не живущих на экваторе, в зимние месяцы дефицит витамина D – это реальность. На него может указать 5 признаков. Помимо увеита, британское издание Express называет следующие:Чувствительность к свету;нечеткое зрение;пелена перед глазами;боль и покраснение.Чтобы убедиться, что организм получает достаточно витамина D в течение зимних месяцев, медицинские работники рекомендуют принимать ежедневно его в форме таблеток.Однако злоупотребление этим микроэлементом может привести к проблемам. По данным Mayo Clinic, одним из основных последствий «токсичности» витамина D является частое мочеиспускание. Витамин D жирорастворим, что означает, что он не выводится с уриной. Если употреблять слишком много данного витамина, это может повлечь за собой задержку кальция в крови, что приведет к состоянию, известному как гиперкальциемия (чрезмерный уровень кальция в крови).