Полифенолы предотвращают тяжелую форму ковида: их лучшие источники в меню

Активное потребление полифенолов помогает уменьшить воспаление и предотвратить развитие тяжелого варианта COVID-19 у пациентов, инфицированных коронавирусом.Журнал Integrative Physiology опубликовал результаты исследования, свидетельствующие, что вещества полифенолы содействуют уменьшению воспаления, замедлению выработки провоспалительных цитокинов. Повышенный синтез этих белков иммунной системы провоцирует развитие тяжелого и опасного состояния цитокинового шторма, связанного с повышенным уровнем летальности.Пользу полифенолов для здоровья подтверждали и предыдущие исследования, сообщает The Health Site. Помимо уменьшения хронического воспаления, эти вещества могут также помогать контролировать уровень сахара в крови, поддерживать гибкость кровеносных сосудов и здоровые показатели артериального давления. Меню, богатое продуктами с полифенолами полезно в плане профилактики проблем с пищеварением, диабета, нейродегенеративных и сердечно-сосудистых заболеваний.Специалисты называют лучшие источники полифенолов в повседневном меню.Гвоздика. Исследованием 2010 года специя была названа продуктом-лидером по содержанию полифенолов. 100 граммов гвоздики содержат 15 188 мг полифенолов.Какао. Содержащий его шоколад тоже является одним из богатых источников полифенолов – предпочтительнее употреблять темный.Ягоды. Высокой концентрацией полифенолов отличаются черноплодная рябина, черника, клубника, черная смородина, сливы, черешня, гранат.Овощи. Специалисты советуют употреблять артишоки, цикорий, красный лук, шпинат, фасоль.Напитки. Чтобы получать полифенолы, чаще пейте черный, и зеленый чай. Иногда можно себе позволить и бокал красного вина.