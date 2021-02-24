9 этапов правильного мытья рук

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Не зря с самого детства нас приучают мыть руки, ведь это помогает избежать попадания в организм вирусов, бактерий и химикатов, которые собираются на руках. Мы трогаем ручки дверей, тележек в магазинах, посещаем общественные туалеты и здороваемся рукопожатием, а затем трогаем лицо: глаза, нос или рот. Гигиена рук просто необходима, особенно правильная в таких случаях как:обработка ран;готовка и приём пищи;до и после контакта с заболевшим;при посещении туалета;после кашля или чихания;после выбрасывания мусора;при использовании контактных линз и др.Мы подготовили 9-этапную эффективную инструкцию по очищению кожи рук от болезнетворных бактерий.Оптимальное продолжительность мытья рук - 20-30 секунд. За это время возможно смыть болезнетворные бактерии.Смочите руки прежде чем нанести мыло. Пальцы, ладони, тыльную сторону кистей. Мойте руки только под проточной или очищенной водой. В непроточной воде могут содержатся микробы.Не жалейте мыла. Нанесите столько, чтобы распределить по всей руке. После тщательно потрите ладони и вспеньте моющее средство. Выбирайте исходя из предпочтений: кусковое или жидкое мыло, антибактериальное или с увлажняющими маслами.Тщательно намыльте пальцы и кожу между ними. Для этого скрестите руки, положив одну поверх другой ладонями вниз, и перемещайте их относительно друг друга.Уделите внимание большим пальцам. Его следует так же хорошенько вымыть.Перейдите к кончикам пальцев. Аккуратно втирайте мыло, чтобы удалить загрязнения под ногтями.Смойте мыльную пену под проточной водой до полного очищения.Оботрите руки чистым сухим полотенцем: тканевым или бумажным. Бумажное полотенце гигиеничнее, ведь оно используется единожды, а на тканевом могут развиться бактерии. Можно воспользоваться сушилкой для рук с потоком тёплого воздуха. Чтобы влага испарилась быстрее, потрите ладони друг о друга.Закройте кран полотенцем, если вода не выключается автоматически. Так вы избежите лишнего контакта с неочищенными поверхностями. Если возможности сделать это полотенцем нет, воспользуйтесь локтем.Но что делать в случае отсутствии воды или уборной комнаты? Воспользуйтесь антисептиком! Он, конечно, не очистит загрязнённые руки, но спиртовая основа поможет удалить с них вирусы и бактерии. Специалисты советуют выбирать антисептики с содержанием спирта не менее 60%. Для обработки рук выдавите в ладони небольшое количество средства и активно разотрите его. Можно следовать той же технике, что при обычном мытье рук.В детском стихотворении говорится: «Чтоб всегда здоровым быть, надо руки с мылом мыть!», а мы спорить не будем, ведь это - чистая правда!