Удаленное лечение остеоартрита оказалось

Новое исследование, опубликованное в JAMA Network Open, демонстрирует эффективность удаленного лечения остеоартрита.Рандомизированное контролируемое исследование, проведенное Ноттингемским университетом, является первым, в котором были обнаружены клинически важные улучшения от удаленного лечения остеоартрита коленного сустава по сравнению с традиционным. Пациенты, получающие цифровую терапию, уменьшили свою боль на 41 процент, в то время как пациенты, получающие традиционную помощь, испытали уменьшение только на 6 процентов.«Мы уже знали, что цифровое лечение первой линии существенно облегчает симптомы остеоартрита при значительно более низких затратах, чем личный уход. Это исследование демонстрирует, насколько эффективна телемедицина по сравнению с традиционным подходом», - рассказывает Лейф Дальберг, главный врач Объединенной академии и старший профессор ортопедии.