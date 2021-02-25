Медики рассказали, можно ли заниматься спортом людям с больными суставами

Важно сохранять осторожность во время занятий.Американские ученые сравнили эффект интенсивных и умеренных упражнений при коленном остеоартрите. Авторы исследования признали, что результат оказался несколько неожиданным.Остеоартрит – одна из важнейших причин инвалидности. Во всем мире от остеоартрита коленного или тазобедренного сустава страдает более 250 миллионов человек.Силовые упражнения часто рекомендуются пациентам с коленным остеоартритом и болью в коленях. Когда мышцы становятся сильнее, боль может меньше ощущаться, соответственно улучшается психологическое состояние. Исследования на животных показывали, что укрепления мышц способствуют поддержанию целостности хрящей и ослаблению нагрузки на сустав во время ходьбы.Остеоартрит – что это?Остеоартрит – это форма артрита, заболевание суставов, которое возникает вследствие «износа» хрящевой ткани суставов.То есть, при остеоартрите хрящ, который укрывает концы костей в суставах, разрушается и истончается. Ведь при здоровом состоянии суставов, ткань хряща твердая и скользкая, что обеспечивает движения в суставе без трения. При наличии остеоартрита поверхность хряща становится шершавой.Новое исследованиеАмериканские ученые решили разобраться, какие силовые упражнения действительно полезны. В новом исследовании приняли участие 377 человек, за ними наблюдали в течение 18 месяцев. Часть из них делала интенсивные силовые упражнения для ног, другие шли умеренной программой силовых тренировок, третья просто поддерживала здоровый образ жизни (ее участники получили советы по питанию, уходу за ногами, лечению и режиму дня).Участники исследования выполняли шесть видов упражнений для ног три раза в неделю. Интенсивность определялась индивидуально для каждого, исходя из уровня физического развития.Упражнения не облегчают состояние больных остеоартритомУченые ожидали, что наибольшее облегчение боли в суставах будет у людей, которые занимались интенсивно. Однако результаты оказались примерно одинаковыми во всех трех группах: все участники сообщили о небольшом облегчении боли.Ученые предполагают, что в группе людей, которые не выполняли силовых упражнений, это обусловлено как плацебо-эффектом, так и просто случайным спонтанным облегчением боли.Авторы исследования пришли к выводу, что интенсивные силовые упражнения не нужны пациентам с коленным остеоартритом – предпочтение стоит отдавать умеренным упражнениям.