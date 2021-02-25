Боли в спине: в каких случаях пора идти к врачу

Боль может стать хронической.Позвоночник взаимодействует со множеством анатомических компонентов, каждый из которых может являться причиной болей в спине. Болевые ощущения в спине могут быть результатом травмы, раздражения нервов, мышц, суставов. Как опорная конструкция, позвоночник подвержен стрессам, связанным с движением (скручивание) или пассивных положений (неправильная осанка), что делает его уязвимым перед травмами.Позвоночный столб выступает центральной структурой поддержки нашего тела. Боль в спине может возникать на разных ее участках: в нижней или верхней области спины. Бывает сложно выявить источник боли в спине, но можно научиться «читать сигналы», которые подает наше тело.Причины боли в спинеТипы болей в спине: в пояснице, пояснице и верхней области спины.При диагностике боли в спине принимаются во внимание 2 болевых компонента: как и где.«Как» — имеем в виду, как долго длится боль в спине:Острая: до 6 нед.Подострая: 7-12 нед.Хроническая: 3 и более мес.Боль в спине по категориям в зависимости от отдела:Шейный.Грудной.Поясничный.Крестцовый / копчиковый.Что вызывает боль в спине?Причины боли в спине включают:Повреждение суставов.Повреждение межпозвоночного диска.Радикулопатия.Травма.Стеноз позвоночного столба.Нарушения скелета.Серьезные основные состояния (инфекция, опухоль, аневризма брюшной аорты, камни в почках).Когда пора посетить доктора для лечения боли в спинеТак как боль в спине обычно вызывается растяжениями, отдых и домашняя терапия являются оптимальным вариантом.Но, если вы ощущаете следующие симптомы, это тревожный знак:Через месяц улучшения не наблюдается / боль усиливается и в состоянии покоя.Боль мешает спать.Дополнительная боль в животе.Ощущение слабости, покалывания, онемения в различных областях тела.Боль в спине наблюдается после травмы.Имеется основной недуг (остеопороз, эндометриоз, артрит).Средства против боли в спинеМануальная терапия. Манипуляция поможет улучшить состояние опорно — двигательного аппарата (выпрямление позвоночника). Параллельно может практиковаться массаж, терапия теплом и холодом, электротерапия.Крем с капсаицином. Капсаицин оказывает позитивное воздействие при наружном местном применении. Кремы с содержанием капсаицина блокируют нервные рецепторы и облегчают боль в спине.Массаж. Суть процедуры — манипуляции с мягкими тканями мышц, что облегчает состояние.Добавки. Определенные натуральные добавки облегчают боли в спине. «Коготь дьявола» (гарпагозид) снижает интенсивность боли подобно эффекту нестероидного противовоспалительного средства. Также может помочь кора ивы.Профилактика боли в спинеФизические нагрузки. Силовые тренировки развивают силу, гибкость, выносливость, равновесие.Полноценный сон. Имеется связь нарушений сна и болей в спине. Если вы плохо спите, поможет добавка мелатонин.Исключение курения. Курильщики имеют повышенный риск онкологии легких, плюс курение увеличивает вероятность боли в спине.