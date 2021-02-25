Фитнес-тренер рассказал о пользе базовых упражнений для похудения

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Лучше использовать сразу несколько групп мышц.Не у многих людей есть много свободного времени, чтобы ежедневно ходить в спортивный зал. Однако, наиболее эффективными упражнениями являются базовые. Их можно выполнять дома, во время путешествий и в перерывах на работе.«Базовые упражнения — это многосуставные движения, которые стимулируют одновременно несколько групп мышц»,— говорит Саймон Кинг, личный тренер и владелец Cre8 Fitness в Лондоне, Англия. Примерами таких упражнений является отжимания, становая тяга, жимы и приседания.Например, во время приседания ваши бедра, колени и голеностопные суставы двигаются одновременно. Отжимания и тяга подтягивают спину, плечи, бицепс и предплечья.Базовые упражнения противопоставляются изолирующим, которые вовлекают только один сустав и стимулируют одну группу мышц. Например, сгибание рук на бицепс, французский жим на трицепс, экстензия ног и подъем на бицепс бедра.Пока изолирующие упражнения добавляют объем определенной мышечной группе, базовые упражнения работают с телом как со сложной системой взаимосвязанных мышц, суставов и нервов.Преимущества базовых упражненийРазвивают силуЧем больше мышц и суставов вы вовлекаете во время выполнения упражнения, тем больший вес вы можете поднять. Чем больше вы будете практиковать упражнение, тем больше вы сможете со временем поднять. Процесс постепенного увеличения веса поможет организму адаптироваться и быстрее укрепиться.ЭффективныеЕсли у вас всегда не хватает времени на спортивный зал, то выполняйте регулярно базовые упражнения. Они помогут одновременно укрепить несколько групп мышц без сосредоточения на каждой отдельно.Помогают сжечь больше калорийУпражнения, которые используют больше мышечной ткани, потребляют больше кислорода, помогают сжечь больше калорий. Поскольку вы двигаетесь в пространстве и используете несколько мышц и суставов, при базовых упражненияъ (выпады или ходьба) вы сжигаете больше калорий, чем во время изолирующих упражнений.Воспроизводят обычные движенияМногосуставные упражнения с несколькими мышцами обычно имитируют повседневные движения лучше, чем односуставные упражнения. Например, сословные тяги имитируют движение поднятие тяжестей с пола (ящиков, продуктовых пакетов, мебели). Приседания повторяют движение подъема и опускания из сидячего положения. А делать отжимания — это все равно, что оттолкнуться от пола.Совершенствуют другие навыкиБазовые упражнения, особенно те, которые воспроизводят обычные движения, помогают улучшить координацию, равновесие и время реакции. Все это жизненно важно для улучшения спортивных показателей и бытовых действий.