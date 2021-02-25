Очки защищают от заражения COVID-19

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Ношение очков намного снижает риск заражения коронавирусом. К такому выводу пришли исследователи из Индии.Индийские ученые обследовали 304 человека в возрасте от 10 до 80 лет. 19% из них постоянно носили очки. Исследования показало, что ношение очков может предотвратить заражение коронавирусом или намного уменьшить эту опасность. Итоги исследования публикует журнал medRxiv, ученые не первый раз отмечают пользу очков в этом вопросе.Исследователи полагают, что постоянно носящие очки люди с меньшей вероятностью заражаются коронавирусом, поскольку реже трут глаза. В этой категории риск развития COVID-19 приблизительно в два-три раза меньше, по сравнению с теми, кто очков не носит. Ранее многие ученые из разных стран мира высказывали подобное предположения. Пока неясно, касается ли это всех очков, включая солнцезащитные, или только тех, что имеют диоптрии.Человек имеет привычку в среднем каждый час 30 раз прикасаться руками к лицу, и три раза в час к глазам. Ношение очков предотвращает повторяющиеся прикосновения и трение глаз. Отметим, что глаза могут быть входными воротами для коронавирусной инфекции, так как тоже являются слизистыми оболочками.