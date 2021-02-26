Коронавирус выживает на ткани из полиэстера до трех суток

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Еще прошлым летом ученые выяснили, что SARS-Cov-2 «живет» на ткани из хлопка не больше суток. Но как насчет других материалов, насколько они безопасны? Исследователи из Великобритании нашли ответ на этот вопрос.Ученые из Университета Де Монфор (DMU) оценили жизнеспособность на трех видах тканей, которые наиболее часто используются для пошива медицинской униформы: хлопка, полиэстера и поликоттона (смесь хлопка и синтетических волокон). Авторы исследования отметили, что медицинские работники нередко забирают свои халаты и костюмы домой для стирки, и поэтому очень важно понять, насколько это безопасно для них.В качестве модели ученые использовали сезонный коронавирус HcoV-OC43, который имеет схожую структуру и активность, что и SARS-Cov-2. В течение 72 часов специалисты наблюдали за патогеном в лабораторных условиях.Дольше всего вирусные частицы сохраняли жизнеспособность на полиэстере — они были активны все трое суток наблюдений. На стопроцентном хлопке коронавирус продержался 24 часа. Самым безопасным материалом оказался поликоттон — вирус «прожил» не более 6 часов.Ученые также оценили самый надежный метод стирки для инактивации вируса. С помощью куска хлопковой ткани они провели серию тестов с использованием различных температурных режимов и способов стирки, в том числе в домашних, промышленных и больничных стиральных машинах.Результаты показали, что для полноценного уничтожения вируса достаточно просто постирать ткань в горячей воде при температуре в любой машине, в том числе с другими вещами. Ученые проверили, как очищается от патогена ткань, загрязненная искусственной слюной с вирусом. В этом случае вирусные частицы сохранялись даже после стирки и были уничтожены только после добавления моющих средств и повышения температуры до 67 °C. До 60° C вирус оставался жизнеспособным.«Хотя стирка при высокой температуре удаляет вирус, есть риск, что патоген может задержаться на других поверхностях, если принести зараженную одежду домой. Необходимо стирать всю медицинскую одежду в больницах или промышленных прачечных, чтобы медицинские работники не приносили вирус домой», - считают авторы исследования.