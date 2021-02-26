Красные “родинки” на теле: о чем говорят новообразования

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Ангиомы на самом деле не являются родинками.О проблемах со здоровьем наш организм может сигнализировать по-разному, например, с помощью различных высыпаний на теле. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что появление красных новообразований, которые называются ангиомами, говорит о сбое в работе печени.На своей странице в Instagram специалист написала, что красные «родинки», возникшие на поверхности кожи, например, на шее, голове, верхней части туловища, не опасны. В таких случаях стоит обратиться к специалисту и сдать анализы. Но не факт, что после восстановления функции печени, они сами исчезнут. Нужно будет обратиться к косметологу для их удаления.Но бывают случаи, когда красные пятнышки-ангиомы появляются внутри тканей и органов, тогда уже существует угроза здоровью. Они представляют собой опухоль, которую нужно вырезать. В случае, когда ангиома недоступна для хирургического вмешательства, врачи предлагают лечение гормонами.Эндокринолог говорит, что нужно внимательно осматривать свое тело и не пропускать подобные сигналы организма. По словам врача, красные «родинки» могут возникнуть в любом возрасте, причем со временем их количество может возрасти. При любом изменении цвета или размера новообразований на теле, необходимо обратиться к специалисту.