Тревожные симптомы дефицита витаминов, которые нельзя игнорировать

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Уже весной дефицит будет проще восполнить.В период окончания зимы и начала весны многие люди испытывают дефицитные состояния из-за недостатка витаминов и минералов. В этой статье описаны симптомы дефицита витаминов и в каких продуктах их искать.Дефицит витаминов называется гиповитаминозом. Тогда как авитаминоз — более серьезное заболевание, которое развивается из-за острой нехватки какого-либо витамина. Например, рахит, остеопороз — дефицит вит. D, «Бери-бери» — дефицит вит. В1, цинга — дефицит вит. С, пеллагра — дефицит вит. B3 и др.?Поэтому, т.н. «весенний авитаминоз» на самом деле является гиповитаминозом, который присущ большинству людей.?Дефицит витаминов может возникать из-за несбалансированного и неполноценного рациона, частого питания фаст-фудом, а также из-за того что несезонные продукты особо обеднены по необходимым веществами.Гиповитаминоз может ослаблять иммунитет и вызывать различные болезненные состояния.«Весенний авитаминоз» — общие симптомы.?Симптоматика во многом будет зависеть от того, какого именно витамина не хватает организму, но ниже приведены общие симптомы гиповитаминоза:?- усталость, сонливость, раздражительность, депрессивность, дерматологические проявления, ухудшение качества волос и их выпадение, частые простуды и снижение иммунитета, мышечная слабость.Как понять по симптомам, какого витамина не хватает??Витамин Dчастые простудычрезмерная утомляемостьснижение минеральной плотности костейдепрессиивыпадение волосмышечные боли?Витамин А (ретинол)сухость кожидерматологические заболевания (дерматит, кератоз)нарушение адаптации глаз к темнотеперхоть, сухость и тусклость волосинфекционные заболевания?Витамин Счастые простуды и снижение иммунитетаобострение хронических заболеванийповышенная склонность к ломкости сосудов (кровоточивость десен, носовые кровотечения)слабостьанемия?Витамин В1 (тиамин)раздражительностьплаксивостьтревожностьухудшение памятиухудшение снасклонность к запорам-повышенная утомляемостьпокалывания в конечностяхВитамин В2 (рибофлавин)трещины в уголках ртавоспаление слизистой ротовой полостипокраснение глаз, зуд, слезоточивость, светобоязненностькожные заболевания (дерматиты, шелушение кожи)мышечная слабостьВитамин В6 (пиридоксин) и Витамин В12 (кобаламины)повышенная возбудимостьраздражительностьтревожностьнарушение снасудорогистоматитконъюнктивитонемение конечностейанемияВитамин В9 (фолиевая кислота)анемиярассеянностьухудшение памятибессонницаповышенная утомляемостьВ каких продуктах содержатся витамины?Несмотря на нехватку витаминов в продуктах питания в весенний период, все же мы можем восполнять дефицитные состояния нашего организма, если наш рацион будет включать определеные продукты.Витамин D: рыбий жир, морская рыба (треска, сельдь, скумбрия), куриная печень, яичные желтки, сливочное масло. Также в организме витамин D может вырабатываться благодаря приему солнечных ванн.Витамин А: печень морских рыб, рыбий жир, печень куриная, морковь, тыква, красный перец, батат, облепиха, калина, шиповник.Важно: усваивается в присутствии жиров, поэтому животные источники являются наилучшими представителями витамина А.Витамин С: шиповник, черная смородина, облепиха, болгарский перец, киви, петрушка, укроп, брокколи, брюссельская капуста, лимон, апельсин, шпинат, клубника.Витамин В1: ростки пшеницы и др.злаковых, овсянка, бурый рис, хлеб из ц.з. муки, фасоль, горох, чечевица, фисташки, кешью, шпинат, субпродукты.Витамин В2: субпродукты, горох, гречка, овсянка, зелень, миндаль, шампиньоны, куриные яйца.Витамин В6: проростки зерновых и бобовых, грецкие орехи, фундук, чеснок, гранат, зелень, капуста, печень куриная.Витамин В9: арахис, печень куриная, фасоль, шпинат, спаржа, грецкий орех, фундук, брокколи, салат, миндаль, гречка.Витамин В12: субпродукты, куриные яйца, сыр, скумбрия, сардины, тунец.Обратите внимание, что витамины группы В и витамин С являются водорастворимыми, то есть они не накапливаются в организме. Поэтому эти витамины должны поступать в наш организм ежедневно.Важно! Точным подтверждением уровня какого-либо витамина в организме является только лабораторный анализ крови.