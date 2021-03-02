Определенная схема питания гарантирует долголетие

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Американская кардиологическая ассоциация определила идеальный рацион, который спасет от преждевременной смерти. Необходимо ежедневно потреблять 5 порций фруктов и овощей. Соотношение порций фруктов и овощей должно составлять два к трем.Выводы были сделаны по итогу анализа данных 100000 человек (наблюдения продолжались 30 лет). Также ученые учитывали информацию 26 исследований, в которых принимали участие 1,9 миллиона человек из Северной и Южной Америк, Европы, Азии, Африки и Австралии.Исследователи установили: ежедневное потребление примерно 5 порций фруктов и овощей было связано с максимальным снижением риска смерти, однако употребление более 5 порций не давало дополнительной пользы. Так, 5 порций снижали риск смерти по любой причине на 13%, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - на 12%, от рака - на 10%, от респираторных недугов, включая ХОБЛ, - на 35%.Ученые отмечают, что овощи с высоким содержанием крахмала (горох, кукуруза, картофель) не помогали снизить соответствующий риск. Несомненную пользу приносили зеленые листовые овощи (шпинат, салат, капуста), а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С (цитрусовые, различные ягоды, морковь).