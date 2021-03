Популярные семечки могут защитить от болезни Паркинсона

Кунжутное масло, которое многие используют из-за его орехового аромата и высокой точки дымления, получают путем извлечения жирных масел из семян кунжута, а пустые скорлупки выбрасываются как отходы. Однако этот «мусор» может таить в себе важное вещество – сезаминол, защищающее от болезни Паркинсона, профилактических лекарств от которой не существует.Ученые из городского университета Осаки установили, как сезаминол влияет на модели болезни Паркинсона in vitro и in vivo. В экспериментах на клетках in vitro команда ученых обнаружила, что сезаминол защищает от повреждения нейронов, способствуя транслокации Nrf2, белка, участвующего в реакции на окислительный стресс, и снижая выработку внутриклеточных АФК.Эксперименты in vivo показали столь же многообещающие результаты. Нарушение движений из-за болезни Паркинсона является результатом того, что поврежденные нейроны вырабатывают меньше дофамина, чем это необходимо. Команда показала, что мыши с моделями болезни Паркинсона демонстрируют отсутствие выработки дофамина.Однако после того, как в течение 36 дней их кормили диетой, содержащей сезаминол, исследовательская группа заметила повышение уровня дофамина. Наряду с этим, тест производительности выявил значительное увеличение двигательной активности и функции кишечника.