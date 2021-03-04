Неврологи нашли новое средство для поддержания мозга

В кунжуте скрывается уникальное соединение. Речь идет о сезаминоле. Это антиоксидант, который, как оказалось, спасает нейроны черной субстанции головного мозга от смерти при болезни Паркинсона вследствие окислительного стресса и воздействия реактивных форм кислорода.

Осакский университет провел серию экспериментов, которые были призваны показать, можно ли использовать сезаминол в качестве средства для защиты нейронов от реактивных форм кислорода. Соединение доказало свою эффективность - оно уменьшало выработку в нейронах опасных форм кислорода.

В частности, проводились эксперименты с грызунами, имеющими нарушения, которые были схожи с болезнью Паркинсона (отмечалась сниженная выработка дофамина и, как следствие, нарушения двигательной функции). В течение 36 дней животные получали с пищей сезаминол. Это позволило повысить у них уровень дофамина и увеличить подвижность.
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http://www.meddaily.ru - Добавил gorizont в категорию Неврология

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