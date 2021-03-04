Неврологи нашли новое средство для поддержания мозга
Осакский университет провел серию экспериментов, которые были призваны показать, можно ли использовать сезаминол в качестве средства для защиты нейронов от реактивных форм кислорода. Соединение доказало свою эффективность - оно уменьшало выработку в нейронах опасных форм кислорода.
В частности, проводились эксперименты с грызунами, имеющими нарушения, которые были схожи с болезнью Паркинсона (отмечалась сниженная выработка дофамина и, как следствие, нарушения двигательной функции). В течение 36 дней животные получали с пищей сезаминол. Это позволило повысить у них уровень дофамина и увеличить подвижность.
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