Бег и похудение: с чего начать

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Трудно представить какую-либо тренировку популярнее бега. ВЦИОМ утверждает, что 38% жителей России предпочитают бегать, заниматься спортивной ходьбой. Эффективна ли пробежка в борьбе с лишними килограммами узнаем сегодня.Помогает ли бег похудеть?Однозначного ответа нет, ведь похудение зависит от многих аспектов: правильное питание, спорт, распорядок дня, эмоциональное состояние, которое крайне важно (напоминаем, при стрессе в кровь выбрасывается гормон кортизол, замедляющий обменные процессы организма). Говоря о беге и его способностях, советуем пробовать и подбирать оптимальную нагрузку. Может, вам подойдут короткие взрывные забеги или наоборот 40-минутная ходьба на беговой дорожке.Выверенной единой формулы, как уменьшить процент жира, не существует. Главное в этом деле - осознанность и твёрдое начало.Сколько нужно бегать, чтобы сбросить лишнее?Рассчитать точную нагрузку можно в зависимости от веса, уровня подготовленности и настроя. Есть специальные тесты, определяющие идеальное расстояние пробежки, исходя из целей: привести мышцы в тонус или убрать пару килограммов.Если тренироваться 4 раза в неделю по полчаса, можно сжигать 350 калорий за раз, тем самым рассчитывать необходимый дефицит калорий.Как меняется тело после бега?Бег - кардиотренировка, упражнение для сердечной мышцы. Но, занимаясь лишь кардио, можно попросту лишиться мышечной массы, она будет уходить вместе с жиром. Это плохо. Во время активности калории сжигаются в первую очередь из жировых запасов, затем из запасов гликогена и наконец из белка. В зависимости от количества мышечной массы меняется уровень метаболизма: чем меньше мышц, тем меньше потребление еды, чтобы не набрать лишнее.Выход - внедрять в тренировочный план силовую нагрузку.Виды бега: какой подходит лучше?Самыми жиросжигающими видами признаны высокоинтенсивные интервальные тренировки, например, спринт. Он в отличие от бега трусцой сжигает в три раза больше жира и продолжает это делать даже после занятия.Есть или не есть перед бегом?Есть. Но не позже, чем за три-четыре часа до! В этот промежуток организм начнёт процесс переваривания и выброса энергии, из которой строятся мышцы.Тем более плотный приём пищи прямо перед тренировкой станет дискомфортной встряской супа в желудке.А вот лёгкий перекус протеиновым батончиком, бананом или финиками примерно за полчаса будет кстати. Он поднимет уровень сахара и даст заряд бодрости.