Коронавирус особенно опасен при болезнях десен
Пациенты с заболеваниями дёсен имеют повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19 и даже смерти от этой болезни. Таковы результаты исследования, опубликованного в Journal of Clinical Periodontology. Оно показало, что у жертв коронавируса, имеющих больные дёсны, вероятность развития осложнений увеличивается в 9 раз, по сравнению с теми пациентами с COVID-19, у которых дёсны в хорошем состоянии.
Пародонтит или заболевания дёсен - это тяжелая инфекционная болезнь полости рта, приводящая к потере зубов и другим серьезным осложнениям со здоровьем. Пародонтит или пародонтоз сопровождается системными воспалениями, это фактор риска, присущий другим хроническим болезням. А хорошо известно, что хроникам чаще всего грозит наиболее тяжелая форма COVID-19.
Исследование показало, что пациенты с коронавирусом и заболеваниями десен не только чаще сталкиваются с осложнениями, приводящими к смерти, но и с гораздо более высокой вероятностью попадают в реанимационные отделения и подключаются к аппарату искусственной вентиляции лёгких. А этот этап развития болезни дает мало поводов для оптимизма. К примеру, 90% пациентов с коронавирусом, которых подключали к ИВЛ на территории Украины, впоследствии умирали.
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https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Инфекционные болезни
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