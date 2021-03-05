Коронавирус особенно опасен при болезнях десен

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Исследование показало, что у пациентов с COVID-19, имеющих болезни дёсен, чаще развиваются тяжелые осложнения. А они увеличивают риск летального исхода коварной вирусной болезни.Пациенты с заболеваниями дёсен имеют повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19 и даже смерти от этой болезни. Таковы результаты исследования, опубликованного в Journal of Clinical Periodontology. Оно показало, что у жертв коронавируса, имеющих больные дёсны, вероятность развития осложнений увеличивается в 9 раз, по сравнению с теми пациентами с COVID-19, у которых дёсны в хорошем состоянии.Пародонтит или заболевания дёсен - это тяжелая инфекционная болезнь полости рта, приводящая к потере зубов и другим серьезным осложнениям со здоровьем. Пародонтит или пародонтоз сопровождается системными воспалениями, это фактор риска, присущий другим хроническим болезням. А хорошо известно, что хроникам чаще всего грозит наиболее тяжелая форма COVID-19.Исследование показало, что пациенты с коронавирусом и заболеваниями десен не только чаще сталкиваются с осложнениями, приводящими к смерти, но и с гораздо более высокой вероятностью попадают в реанимационные отделения и подключаются к аппарату искусственной вентиляции лёгких. А этот этап развития болезни дает мало поводов для оптимизма. К примеру, 90% пациентов с коронавирусом, которых подключали к ИВЛ на территории Украины, впоследствии умирали.