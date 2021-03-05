Как защититься от весенней аллергии

Уже совсем скоро снег растает, весна вступит в свои права, и начнётся цветение растений. Однако для многих людей это неприятная пора, связанная с сезонными аллергиями, но от них можно защититься.Носите маски. Конечно, многим из нас медицинские маски просто осточертели, но надо вспомнить, что они всегда эффективно использовались для профилактики аллергий. Пыльца очень небольшого размера, поэтому она легко попадает в рот и нос, путешествия по воздуху. Ношение маски - прекрасный способ предотвратить вдыхание пыльцы.Используйте увлажнители. Специальные увлажнители в некоторой степени помогают бороться с аллергиями. Особенно важно применять их во время смены холодного сезона на теплый.Укрепляйте иммунитет. Пыльца негативно влияет на дыхательную систему, и это может проявляться самыми разными симптомами от легких до тяжелых. Их крепость зависит от способности организма бороться с аллергенами, то есть от иммунитета. Чем он ниже, тем выше вероятность развития тяжелой формы аллергической гиперчувствительности. Иммунитет играет ключевую роль в предотвращении аллергий, поэтому ешьте больше фруктов и овощей ежедневно - они богаты витаминами, которые укрепляют иммунитет.Дыхательная гимнастика. Попробуйте заняться йогой, в которой активно практикуют дыхательные упражнения. Они не только помогают снижать стресс, но эффективно укрепляют и очищают дыхательные пути.Советы экспертов. Конечно, каждый эпизод кашля это не коронавирус. Но если вы продолжаете кашлять более трех дней подряд, и у вас отмечаются скачки температуры, лучше посетить врача. При простуде и аллергии советуют поддерживающую терапию из антигистаминных препаратов. Астматикам нужно быть особенно осторожными, поскольку сезонные аллергии способны спровоцировать обострения этой болезни.