Ученые назвали заболевания, вызванные сидячим образом жизни

Ранее эксперты считали, что физические упражнения помогают предотвратить негативные последствия сидячего образа жизни. Однако новые исследования показали, что вред носит накопительный характер.

Многие люди в современном мире почти весь свой день проводят, сидя за партой, перед компьютерами или телевизорами, за рулем автомобиля или на работе.

Ученые определили самую распространенную проблема такого образа жизни — диабет. При этом уровень сахара в крови прямо зависит от того, сколько времени человек просидел.

Огромный ущерб сидячая работа приносит и нашим почкам. Так, если люди сидят на работе не дольше трех часов в день, у женщин на 30% и у мужчин на 15% сокращаются возможные проблемы с почками.

При этом, американские ученые подтвердили, что нахождение в сидячем положении более шести часов, на 36% увеличивает вероятность появления рака толстой кишки.

Крайне негативное влияние сидячий образ жизни оказывает и на здоровье сердечно-сосудистой системы человека. Эксперты из Австралии провели исследование и установили, что у людей, сидевшие на работе менее четырех часов в день, на 50% меньше риск возникновения гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Несмотря на то, что физическая активность помогает сжигать лишний жир в теле человека, его количество в районе сердца не уменьшается. Поэтому, чтобы избежать ожирения главной мышцы, необходимо меньше сидеть.
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