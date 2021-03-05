Ученые назвали заболевания, вызванные сидячим образом жизни

Ранее эксперты считали, что физические упражнения помогают предотвратить негативные последствия сидячего образа жизни. Однако новые исследования показали, что вред носит накопительный характер.Многие люди в современном мире почти весь свой день проводят, сидя за партой, перед компьютерами или телевизорами, за рулем автомобиля или на работе.Ученые определили самую распространенную проблема такого образа жизни — диабет. При этом уровень сахара в крови прямо зависит от того, сколько времени человек просидел.Огромный ущерб сидячая работа приносит и нашим почкам. Так, если люди сидят на работе не дольше трех часов в день, у женщин на 30% и у мужчин на 15% сокращаются возможные проблемы с почками.При этом, американские ученые подтвердили, что нахождение в сидячем положении более шести часов, на 36% увеличивает вероятность появления рака толстой кишки.Крайне негативное влияние сидячий образ жизни оказывает и на здоровье сердечно-сосудистой системы человека. Эксперты из Австралии провели исследование и установили, что у людей, сидевшие на работе менее четырех часов в день, на 50% меньше риск возникновения гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.Несмотря на то, что физическая активность помогает сжигать лишний жир в теле человека, его количество в районе сердца не уменьшается. Поэтому, чтобы избежать ожирения главной мышцы, необходимо меньше сидеть.