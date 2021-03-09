Пациенты с деменцией выигрывают от прослушивания музыки

Звуки, связанные с положительным опытом прошлого, могут значительно улучшить самочувствие, снизить депрессивное настроение и облегчить поведенческие проблемы у людей с потерей памяти.Такие данные были продемонстрированы в исследовании Цюрихского университета.Работа с музыкой и воспоминаниями также приносит пользу медперсоналу и лицам, обеспечивающим уход.«Прослушивание индивидуально подобранных звуков или музыки, которая имеет для пациентов с деменцией значение, может вызвать положительные чувства», - рассказывает руководитель исследования Сандра Оппикофер.«Звуки помогают им общаться с окружающими их людьми, проявлять интерес к окружению и снова наслаждаться положительными впечатлениями».Результаты показывают, что музыка может значительно улучшить самочувствие людей с деменцией как в повседневных ситуациях, так и с точки зрения вызывающего поведения, такого как возбуждение, апатия или агрессия.Кроме того, исследователи выявили положительные среднесрочные эффекты: например, депрессивное настроение и паттерны ненормальных движений, включая беспокойство или частое открывание ящиков, уменьшились во время вмешательства.