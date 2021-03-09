Пациенты с деменцией выигрывают от прослушивания музыки
Такие данные были продемонстрированы в исследовании Цюрихского университета.
Работа с музыкой и воспоминаниями также приносит пользу медперсоналу и лицам, обеспечивающим уход.
«Прослушивание индивидуально подобранных звуков или музыки, которая имеет для пациентов с деменцией значение, может вызвать положительные чувства», - рассказывает руководитель исследования Сандра Оппикофер.
«Звуки помогают им общаться с окружающими их людьми, проявлять интерес к окружению и снова наслаждаться положительными впечатлениями».
Результаты показывают, что музыка может значительно улучшить самочувствие людей с деменцией как в повседневных ситуациях, так и с точки зрения вызывающего поведения, такого как возбуждение, апатия или агрессия.
Кроме того, исследователи выявили положительные среднесрочные эффекты: например, депрессивное настроение и паттерны ненормальных движений, включая беспокойство или частое открывание ящиков, уменьшились во время вмешательства.
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