Риск тяжелой аллергической реакции на вакцины от COVID очень низок

Согласно новому исследованию, тяжелые аллергические реакции на мРНК вакцины COVID-19 (Pfizer-BioNTech и Moderna) возникают редко и быстро проходят.«Вакцины мРНК COVID-19 являются первыми в своем роде, и они обладают замечательной эффективностью и безопасностью для всех групп населения. Крайне важно иметь точную информацию об аллергических реакциях на эти вакцины не только для нашей текущей ситуации, но и потому, что эта новая платформа важна для будущих ответных мер», - рассказывает ведущий автор исследования доктор Кимберли Блюменталь.Для работы команда Блюменталь задокументировала все аллергические реакции, включая анафилаксию, у сотрудников системы здравоохранения в Бостоне, США. Среди более чем 52 800 сотрудников, опрошенных после первой дозы мРНК вакцины от COVID-19, у 2% была аллергическая реакция, а анафилаксия произошла с частотой 2,47 на 10 000 человек. Это в значительной степени сопоставимо с анафилактическими реакциями на обычные антибиотики. Свой отчет ученые представили в Journal of the American Medical Association.