Прием статинов может вдвое снизить риск смертности от COVID-19

Ученые выяснили, что регулярный прием метформина может снизить риск осложнений и смерти у диабетиков с коронавирусом. Возможно, статины, которые снижают «плохой» холестерин, также могут иметь защитный эффект при заражении SARS-Cov-2.Статины — это группа лекарств, понижающих уровень общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. Механизм действия связан с блокированием биосинтеза холестерина в печени. Как правило, статины назначают в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь атеросклероза.Эти препараты также потенциально обладают противовоспалительным и противовирусным действием. Более ранние исследования показали, что прием статинов может улучшить состояние пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом, который часто становится причиной смерти при COVID-19.В новом исследовании группа кардиологов из Нью-Йорка сравнила показатели 648 госпитализированных пациентов с коронавирусом, которые регулярно принимали статины до заражения, с 648 больными, не принимавшими эти препараты.Спустя месяц наблюдения 14,8% пациентов, принимавших статины, скончались. В то же время в контрольной группе уровень смертности составил 26,5%. После корректировки результатов с учетом различных факторов, таких как демографические характеристики и сопутствующие заболевания, ученые выяснили, что прием статинов снижает риск смертности пациентов в стационаре примерно на 50%.Кроме того, у людей, которые принимали эти лекарства до заболевания, были более низкие воспалительные маркеры, в том числе реактивный S-белок.На сегодняшний день это самое крупное исследование, в котором подтвердилась положительная связь между приемом статинов и снижением риска смертности от COVID-19, однако эти результаты должны быть подтверждены более масштабными исследованиями. В частности, ученые не выяснили, сколько времени и в каких дозировках выжившие пациенты принимали эти лекарства.«Если положительный эффект подтвердится, прием статинов может потенциально стать частью терапевтической стратегии в лечении COVID-19», - сообщили ученые.