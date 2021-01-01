Эксперт советует внимательно следить за запахом изо рта
"Либо это заболевание на уровне пищевода, где у нас, например, происходит изжога, либо на уровне желудка. В самом худшем случае это на уровне перехода из желудка в двенадцатиперстную кишку или в самой кишке. На каждом из этих уровней возможен заброс содержимого выше, который обжигает слизистую, повреждает ее, и именно этот запах поврежденной слизистой, к которому может присоединиться хеликобактерная инфекция, выдает состояние органов у человека.
Еще хуже, если человек имеет плохую перевариваемость пищи, то есть недостаток ферментов, тогда уже запах совсем отвратительный, но это встречается довольно редко. То есть у человека чувствуется запах непереваренной пищи, которую еще с прошлого дня он не переварил в желудке. Иногда еще бывает печеночный запах изо рта, он, как правило, связан с интоксикацией, а не с тем, что происходит в полости пищеварительной системы", - говорит Харлов.
Также запах изо рта может быть следствием коронавирусной инфекции. Дело в том, что вирус обостряет хронические заболевания, в том числе, желудочно-кишечного тракта. Харлов убежден, что даже один факт появления неприятного запаха является веской причиной обратиться к врачу. Обследование должно показать, на каком уровне происходит повреждение слизистой.
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