7 натуральных способов борьбы с инфекциями мочевого пузыря

Половина женщин в течении жизни сталкивается с инфекциями мочевого пузыря вроде цистита. И вот 7 натуральных средств, помогающих справиться с этой проблемой.1. Пейте больше воды. Лучшим способом борьбы с инфекциями мочевого пузыря является увлажнение организма. С помощью воды мы вымываем бактерии из тела. Чем больше в нем жидкости, тем сильнее разбавляется концентрация мочи, и сам процесс опустошения мочевого пузыря становится не таким болезненным.2. Клюквенный сок. Вторым полезным напитком после воды является не содержащий сахара клюквенный сок, который веками используется человечеством в качестве средства профилактики инфекций мочеполовой системы. Клюква не даёт бактериям прилипать к стенкам мочевыводящих путей. Но помните, что сок эффективен для профилактики, но не для лечения цистита.3. D-манноза. Существует натуральная добавка под названием D-манноза, которую можно назвать настоящим натуральным лекарством. В отличие от клюквы, добавка применяется именно для лечения, а не для профилактики. Покупать ее надо в магазинах здоровой пищи, а употреблять вместе с водой.4. Электрогрелки. Облегчают почти любую боль, возникающую при инфекциях мочевого пузыря. А это дает время для того, чтобы подействовали другие природные средства вроде воды. Грелки советуют прикладывать к области живота, а иногда и к спине, если боль распространилась на поясницу.5. Чеснок. После него во рту остаётся не самый приятный запах, но чеснок естественным образом уничтожает бактерии, вызывающие инфекции.6. Пробиотики. Ещё одно натуральное средство от инфекций мочевого пузыря. Обитающие во влагалище полезные Бактерии имеют естественное происхождение. Их и называют пробиотиками, они сражаются с вредными микроорганизмами. Найти дополнительное количество пробиотиков можно в йогурте и других подобных продуктах.7. Ягоды. Медвежье ягоды называют природными пилюлями против инфекций мочевого пузыря. Они эффективно помогают на ранней стадии болезни.