Микрофлора определяет исход для жертв коронавируса
Микроорганизмы выделяют различные соединения, формируя определенный химический коктейль на поверхности выстилки дыхательных путей, кишечника и на коже. Данный коктейль регулирует кислотность. Это дает определенную защиту от патогенов. Известно: что многие патогены не выносят кислую среду.
Анализ показал, что у здоровых людей и пациентов с низкой вирусной нагрузкой были распространены следующие бактерии: Corynebacterium unclassified, Staphylococcus haemolyticus и Prevotella spp. Эксперты полагают, что корректировка микрофлоры способна изменить исход для многих жертв коронавируса. Также сделанное открытие позволит разработать новые методы профилактики инфекции.
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