Микрофлора определяет исход для жертв коронавируса

Университет Вандербильта, состав микрофлоры верхних дыхательных путей существенно различается у больных COVID-19 с разной вирусной нагрузкой. По словам ученых, наличие большого количества одного типа бактерий было связано с более сильным вирусным поражением организма. Между тем, другие бактерии, напротив, защищали пациентов.Микроорганизмы выделяют различные соединения, формируя определенный химический коктейль на поверхности выстилки дыхательных путей, кишечника и на коже. Данный коктейль регулирует кислотность. Это дает определенную защиту от патогенов. Известно: что многие патогены не выносят кислую среду.Анализ показал, что у здоровых людей и пациентов с низкой вирусной нагрузкой были распространены следующие бактерии: Corynebacterium unclassified, Staphylococcus haemolyticus и Prevotella spp. Эксперты полагают, что корректировка микрофлоры способна изменить исход для многих жертв коронавируса. Также сделанное открытие позволит разработать новые методы профилактики инфекции.