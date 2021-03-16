Новый ковид может стать биологическим оружием

Полковник британской разведки полагает, что враги могут использовать новый вариант коронавируса в качестве оружия. Еще никогда человечество не приближалось так сильно к реальной биологической угрозе.Власти должны предпринять срочные действия для защиты населения от вирусов подобных COVID-19, которые могут применяться в качестве оружия, способного спровоцировать смертоносную пандемию. Такое мнение высказал полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон (Hamish de Bretton-Gordon), который призвал британское правительство сделать основным приоритетом биологическую безопасность. Системный документ, определяющий направления работы правительства в области стратегической безопасности под названием «Комплексный обзор оборонной и внешней политики», должен быть опубликован уже завтра.Полковник ранее возглавлял Химический, биологический, радиологический и ядерный полк британской армии. Он заявил, что крайне обеспокоен в связи с угрозой создания рукотворной пандемии, которую можно искусственно вызвать в том числе и на территории Великобритании какой-нибудь страной-врагом или террористической организацией.Отметим, что одним из основных врагов Великобритании в сознании общества уже давно является Россия. Ее постоянно обвиняют в использовании химического и бактериологического оружия, в отравлении противников действующего режима. Хотя власти Великобритании до сих пор не предоставили ни единого доказательства этих обвинений, общество в них активно верит.