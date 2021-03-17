Как избежать ранней седины и какие болезни ее вызывают? Объясняет трихолог
Трихолог рассказала в интервью, что седина может появиться в возрасте, когда ни о каком старении еще не может быть и речи. Подобную особенность зачастую определяет наследственность. Галлямова объяснила, что
«сама по себе седина – это наследственный механизм угасания жизни клеток, которые производят пигмент в волосяном фолликуле».
Однако в некоторых случаях раннюю седину могут вызывать болезни. Трихолог заявила, что
«раннее поседение может проявляться при хронических заболеваниях кожи, а также болезнях эндокринной системы».
Говоря о том, как избежать появления ранней седины, не связанной с недугами, специалист констатировала, что какого-то конкретного способа, позволяющего не седеть в молодом возрасте, – не существует. В тоже время рекомендации, предлагаемые научным сообществом для профилактики раннего старения, помогают дольше сохранять моложавость и вместе с этим – хорошее состояние волос.
Галлямова уточнила, что такими рекомендациями являются
«полноценный сон, сбалансированное, правильное питание, восполнение дефицита витаминов и здоровый образ жизни».
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